Agencias

El Gobierno de Perú subirá el coste de las entradas a Machu Picchu a partir de mayo

Turistas internacionales y locales enfrentarán un aumento en el precio de acceso a la famosa ciudadela inca desde mayo, una medida oficial respaldada por la ministra Teresa Mera para reforzar la preservación del icónico sitio patrimonio

Guardar

Durante la ceremonia de reconocimiento otorgada al parque arqueológico de Sacsayhuamán, la ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Teresa Mera Gómez, explicó que la reciente decisión de aumentar el precio de acceso a Machu Picchu responde a una “necesidad de contar con recursos para el mantenimiento del parque”, información recogida por la agencia local ‘Andina’. Esta medida, que involucra la participación de distintos ministerios y que se aprobó en 2022 por la Unidad de Gestión de Machu Picchu, comenzará a aplicarse a partir del 1 de mayo.

Tal como detalló el medio ‘Andina’, el costo del boleto para turistas extranjeros pasará a 163 soles (equivalentes a 40 euros), lo que representa un incremento de once soles respecto al valor anterior. En el caso de los visitantes nacionales, la tarifa aumentará cinco soles, quedando en 69 soles (17 euros). De acuerdo con lo expresado por la ministra, esta medida se encontraba pendiente desde su aprobación y ha sido postergada por diversas razones desde 2022.

El Gobierno peruano justificó la medida argumentando que destinará los ingresos adicionales a asegurar el cuidado y la preservación del entorno natural y cultural de la ciudadela inca. Según informó ‘Andina’, la ministra Mera subrayó que el ajuste fue determinado tras un proceso de evaluación técnica, en el que participaron varias dependencias estatales responsables de la protección del patrimonio.

En relación con los boletos que ya han sido adquiridos para los meses de junio y julio, considerados la temporada alta turística, la ministra señaló que aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre si los nuevos precios se aplicarán también a estas entradas. “Vamos a ver qué es lo que pasa, si es que se mantiene o se tendría que aplicar el ajuste”, afirmó Mera Gómez según la agencia ‘Andina’. El pronunciamiento deja abierta la posibilidad de que se realicen excepciones o que las entradas ya vendidas mantengan el precio anterior.

‘Andina’ también consignó que la ministra de Comercio Exterior y Turismo indicó que el Gobierno peruano evalúa individualmente cada atractivo turístico del país para definir si requieren de incrementos en sus tarifas de acceso. Hasta el momento, no se ha confirmado una decisión en relación con el encarecimiento de la entrada a otros sitios turísticos de Perú. La funcionaria explicó que este análisis se realiza “caso por caso, en función de las necesidades” detectadas en cada destino.

El incremento en los precios busca robustecer la capacidad del Estado para preservar la integridad de Machu Picchu, considerada patrimonio histórico y natural de la humanidad. El sitio suele experimentar una alta afluencia de visitantes, tanto nacionales como internacionales, lo que incrementa los desafíos para su conservación y mantenimiento. Según la información recopilada por ‘Andina’, los ajustes resultan de un proceso que involucra a los organismos competentes en patrimonio, cultura y turismo.

La ciudadela inca continúa siendo uno de los principales puntos de atracción en el país sudamericano y representa una fuente significativa de ingresos turísticos. Medios como ‘Andina’ han reportado que las autoridades insisten en la importancia de contar con fondos suficientes para garantizar su protección ante el constante flujo de visitantes y las exigencias que esto implica para los servicios y la infraestructura del sitio.

El debate sobre la política de precios de acceso a lugares patrimoniales permanece abierto dentro del Gobierno peruano. Las autoridades, de acuerdo con ‘Andina’, mantienen una postura de evaluación constante, considerando factores como el impacto de la demanda en la infraestructura, las necesidades de conservación y el contexto económico nacional. La medida, a la espera de su implementación final y de posibles excepciones en la temporada alta, representará cambios para turistas internacionales y peruanos que deseen acceder a Machu Picchu a partir de mayo.

Temas Relacionados

Machu PicchuGobierno de PerúTeresa Mera GómezMinisterio de Comercio Exterior y TurismoSacsayhuamánPerúTurismoEntradasAgencia AndinaUnidad de Gestión de Machu PicchuEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Tomás Guarino: "Los Juegos son la cima de la montaña para cualquier deportista"

El deportista catalán subraya la importancia de esta competencia internacional para quienes dedican su vida a entrenar, destaca el apoyo recibido durante problemas logísticos y muestra confianza absoluta para afrontar uno de los mayores retos de su carrera

Tomás Guarino: "Los Juegos son

Lydia Lozano da la última hora sobre la recuperación de su marido, Charly

Entre lágrimas, Lydia afirma que el avance de Charly, aunque lento, sigue adelante bajo la supervisión de varios especialistas y describe el complejo proceso de rehabilitación que afronta su esposo tras superar una situación límite y meses de incertidumbre

Lydia Lozano da la última

Jamenei pide "firmeza" a la población ante los intentos "extranjeros" de restaurar la dinastía pahlaví

El máximo dirigente religioso insta a miles de iraníes a sumarse a las concentraciones masivas del 11 de febrero, destacando la importancia de la movilización ciudadana para contrarrestar presiones internas y la influencia de potencias foráneas

Jamenei pide "firmeza" a la

La inflación de la OCDE se moderó en diciembre al 3,7%, pero el coste de la vida es un 36% mayor que en 2019

El encarecimiento generalizado de productos básicos persiste pese a la desaceleración registrada en diciembre, según el organismo internacional, con diferencias notables en el comportamiento de precios entre regiones y países según los datos difundidos este miércoles

La inflación de la OCDE

'Los domingos', 'Anatomía de un instante' y 'Música para Hitler', favoritas a los Premios de Unión de Actores y Actrices

Reconocidos intérpretes españoles como Javier Cámara y Carolina Yuste competirán por el galardón en diversas disciplinas durante la próxima ceremonia, que distinguirá la excelencia en cine, teatro y televisión el 16 de marzo en Madrid

'Los domingos', 'Anatomía de un