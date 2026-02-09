El Gobierno de Perú subirá el coste de las entradas a Machu Picchu a partir de mayo

Durante la ceremonia de reconocimiento otorgada al parque arqueológico de Sacsayhuamán, la ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Teresa Mera Gómez, explicó que la reciente decisión de aumentar el precio de acceso a Machu Picchu responde a una “necesidad de contar con recursos para el mantenimiento del parque”, información recogida por la agencia local ‘Andina’. Esta medida, que involucra la participación de distintos ministerios y que se aprobó en 2022 por la Unidad de Gestión de Machu Picchu, comenzará a aplicarse a partir del 1 de mayo.

Tal como detalló el medio ‘Andina’, el costo del boleto para turistas extranjeros pasará a 163 soles (equivalentes a 40 euros), lo que representa un incremento de once soles respecto al valor anterior. En el caso de los visitantes nacionales, la tarifa aumentará cinco soles, quedando en 69 soles (17 euros). De acuerdo con lo expresado por la ministra, esta medida se encontraba pendiente desde su aprobación y ha sido postergada por diversas razones desde 2022.

El Gobierno peruano justificó la medida argumentando que destinará los ingresos adicionales a asegurar el cuidado y la preservación del entorno natural y cultural de la ciudadela inca. Según informó ‘Andina’, la ministra Mera subrayó que el ajuste fue determinado tras un proceso de evaluación técnica, en el que participaron varias dependencias estatales responsables de la protección del patrimonio.

En relación con los boletos que ya han sido adquiridos para los meses de junio y julio, considerados la temporada alta turística, la ministra señaló que aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre si los nuevos precios se aplicarán también a estas entradas. “Vamos a ver qué es lo que pasa, si es que se mantiene o se tendría que aplicar el ajuste”, afirmó Mera Gómez según la agencia ‘Andina’. El pronunciamiento deja abierta la posibilidad de que se realicen excepciones o que las entradas ya vendidas mantengan el precio anterior.

‘Andina’ también consignó que la ministra de Comercio Exterior y Turismo indicó que el Gobierno peruano evalúa individualmente cada atractivo turístico del país para definir si requieren de incrementos en sus tarifas de acceso. Hasta el momento, no se ha confirmado una decisión en relación con el encarecimiento de la entrada a otros sitios turísticos de Perú. La funcionaria explicó que este análisis se realiza “caso por caso, en función de las necesidades” detectadas en cada destino.

El incremento en los precios busca robustecer la capacidad del Estado para preservar la integridad de Machu Picchu, considerada patrimonio histórico y natural de la humanidad. El sitio suele experimentar una alta afluencia de visitantes, tanto nacionales como internacionales, lo que incrementa los desafíos para su conservación y mantenimiento. Según la información recopilada por ‘Andina’, los ajustes resultan de un proceso que involucra a los organismos competentes en patrimonio, cultura y turismo.

La ciudadela inca continúa siendo uno de los principales puntos de atracción en el país sudamericano y representa una fuente significativa de ingresos turísticos. Medios como ‘Andina’ han reportado que las autoridades insisten en la importancia de contar con fondos suficientes para garantizar su protección ante el constante flujo de visitantes y las exigencias que esto implica para los servicios y la infraestructura del sitio.

El debate sobre la política de precios de acceso a lugares patrimoniales permanece abierto dentro del Gobierno peruano. Las autoridades, de acuerdo con ‘Andina’, mantienen una postura de evaluación constante, considerando factores como el impacto de la demanda en la infraestructura, las necesidades de conservación y el contexto económico nacional. La medida, a la espera de su implementación final y de posibles excepciones en la temporada alta, representará cambios para turistas internacionales y peruanos que deseen acceder a Machu Picchu a partir de mayo.