Agencias

Clerhp firma un nuevo contrato de promoción inmobiliaria en República Dominicana por 14 millones de euros

Guardar

Clerhp Estructuras, grupo con sede en Murcia especializado en ingeniería, arquitectura, construcción y desarrollo inmobiliario, ha firmado un nuevo contrato de promoción inmobiliaria delegada en entorno de Punta Cana (República Dominicana), con una cifra de negocios vinculada de aproximadamente 14 millones de euros.

A través de su filial dominicana, Clerhp ha suscrito un acuerdo para la promoción delegada del proyecto inmobiliario Marelago, un desarrollo residencial que se implantará dentro de uno de los enclaves turísticos y residenciales más consolidados del país (Cap Cana).

Este modelo de promoción delegada permite a la compañía española aportar una gestión integral del ciclo inmobiliario, englobando las fases de gestión de proyecto, ingeniería, arquitectura y gestión del ciclo de ventas, incluyendo marketing y comunicación.

Por un lado, Clerhp presta este tipo de servicios a promotores y desarrolladores inmobiliarios, actuando como promotor delegado en el desarrollo de la actividad de estos en el país, desde el diseño hasta la posventa, según se requiera, como es el caso del contrato suscrito para el desarrollo de Marelago, que queda bajo el control de Clerhp.

Por otro lado, desarrolla un modelo similar dentro de Larimar City & Resort (un resort que promueve en República Dominicana), donde impulsa modelos de negocio 'business to business' (B2B) que permiten la incorporación de otros desarrolladores al proyecto, con modelos de venta de edificios llave en mano, modelos de coinversión y modelos de promoción delegada.

"Este enfoque dual consolida a Clerhp como una plataforma integral de la promoción dentro del sector AECO (arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones), capaz de adaptar su modelo tanto a desarrollos propios como a proyectos de terceros, ofreciendo soluciones escalables orientadas a maximizar la eficiencia operativa, la calidad del producto final y la rentabilidad de los desarrollos inmobiliarios", defiende la compañía.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Junta declara el nivel 1 del Inuncyl en todas las provincias y eleva al 2 en Zamora por riesgo de inundaciones

El gobierno autonómico refuerza la vigilancia y coordinación ante posibles desbordamientos fluviales en la región, intensificando el seguimiento en Zamora por crecidas y previsión de lluvias, mientras mantiene contacto permanente con las autoridades locales para intervención rápida

Junta declara el nivel 1

Crónica del FC Barcelona - RCD Mallorca: 3-0

Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal marcaron para el conjunto azulgrana, que afianza el liderazgo en la tabla tras una contundente victoria y aumenta la presión sobre la escuadra que dirige Carlo Ancelotti

Crónica del FC Barcelona -

Al menos doce muertos por el impacto de la tormenta tropical 'Basyang' en Filipinas

Miles de habitantes han sido desplazados y decenas resultaron afectadas tras intensas lluvias y deslizamientos, según autoridades filipinas, mientras servicios meteorológicos advierten sobre la excepcionalidad del fenómeno que golpeó varias regiones y saturó los centros de evacuación

Al menos doce muertos por

Terelu Campos, resignada ante sus frentes abiertos: "El pan nuestro de cada día"

Acusada de guardar silencio sobre los rumores de un posible embarazo y las polémicas en torno al negocio de Carlo Costanzia, la presentadora enfrenta cuestionamientos constantes mientras allegados a la familia amenazan con revelar información comprometedora

Terelu Campos, resignada ante sus

Bruselas acusa a Meta de violar las reglas de competencia por vetar WhatsApp a servicios rivales de IA

Infobae