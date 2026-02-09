Clerhp firma un nuevo contrato de promoción inmobiliaria en República Dominicana por 14 millones de euros

Clerhp Estructuras, grupo con sede en Murcia especializado en ingeniería, arquitectura, construcción y desarrollo inmobiliario, ha firmado un nuevo contrato de promoción inmobiliaria delegada en entorno de Punta Cana (República Dominicana), con una cifra de negocios vinculada de aproximadamente 14 millones de euros.

A través de su filial dominicana, Clerhp ha suscrito un acuerdo para la promoción delegada del proyecto inmobiliario Marelago, un desarrollo residencial que se implantará dentro de uno de los enclaves turísticos y residenciales más consolidados del país (Cap Cana).

Este modelo de promoción delegada permite a la compañía española aportar una gestión integral del ciclo inmobiliario, englobando las fases de gestión de proyecto, ingeniería, arquitectura y gestión del ciclo de ventas, incluyendo marketing y comunicación.

Por un lado, Clerhp presta este tipo de servicios a promotores y desarrolladores inmobiliarios, actuando como promotor delegado en el desarrollo de la actividad de estos en el país, desde el diseño hasta la posventa, según se requiera, como es el caso del contrato suscrito para el desarrollo de Marelago, que queda bajo el control de Clerhp.

Por otro lado, desarrolla un modelo similar dentro de Larimar City & Resort (un resort que promueve en República Dominicana), donde impulsa modelos de negocio 'business to business' (B2B) que permiten la incorporación de otros desarrolladores al proyecto, con modelos de venta de edificios llave en mano, modelos de coinversión y modelos de promoción delegada.

"Este enfoque dual consolida a Clerhp como una plataforma integral de la promoción dentro del sector AECO (arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones), capaz de adaptar su modelo tanto a desarrollos propios como a proyectos de terceros, ofreciendo soluciones escalables orientadas a maximizar la eficiencia operativa, la calidad del producto final y la rentabilidad de los desarrollos inmobiliarios", defiende la compañía.