China insta a Takaichi a seguir una agenda pacifista en la región tras su victoria arrolladora en Japón

Las autoridades chinas han advertido que el resurgimiento de fuerzas ultraderechistas en Japón, tras las recientes elecciones, revive inquietudes históricas sobre el militarismo y expansionismo nipón del siglo pasado. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, sostuvo que si estos sectores “juzgan erróneamente la situación y actúan de manera imprudente”, podrían enfrentarse tanto a la resistencia interna en Japón como a la respuesta de la comunidad internacional, según consignó el diario Global Times. En ese contexto, Lin advirtió que “olvidar la historia significa traición, y negar la responsabilidad implica el riesgo de repetir los errores”.

Según detalló Global Times, el gobierno chino ha instado a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, a mantener una política de desarrollo pacífico en la región tras su contundente victoria electoral. Tras los comicios legislativos celebrados el domingo, el Partido Liberal Democrático (PLD), liderado por Takaichi, obtuvo 310 de los 465 escaños en la Cámara de Representantes, lo que le permite no solo gobernar en solitario, sino además promover una reforma de la Constitución, sin necesidad de alianzas con partidos como el Partido de la Restauración de Japón (PRJ). El PLD controlará la presidencia de las 17 comisiones de la cámara baja y queda facultado para iniciar reformas de calado, siempre sujetas a referéndum, que podrían modificar el carácter pacifista de la Constitución japonesa y sus restricciones militares.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China subrayó que su país insta al nuevo gobierno japonés a que enfrente y no ignore las preocupaciones de la comunidad internacional, adhiriéndose al desarrollo pacífico y evitando las equivocaciones del pasado. Lin Jian pidió a Tokio apegarse a los cuatro documentos políticos que rigen las relaciones bilaterales con Beijing, “en lugar de actuar de mala fe”, y pidió específicamente rectificar lo que denominó declaraciones “erróneas” de la primera ministra Takaichi sobre Taiwán.

Lin Jian señaló que los comentarios de Takaichi, quien transmitió que Japón respondería a una posible intervención militar o bloqueo en Taiwán, han generado preocupación en Pekín, donde se consideran esas declaraciones como un posible pretexto japonés para intensificar su política de remilitarización. El portavoz añadió que la política exterior china hacia Japón se mantiene estable y no se verá alterada por los resultados electorales.

En sus reflexiones recogidas por Global Times, Lin planteó interrogantes sobre la dirección futura del gobierno de Takaichi, considerando si optará por fortalecer la confianza con los países vecinos y la comunidad internacional mediante hechos concretos, o si irá “contra la corriente de la historia y desafiará el orden internacional de posguerra”. Lin afirmó que “solo aprendiendo de la historia” los países pueden forjar un futuro responsable.

El medio Global Times también remarcó que el éxito de Takaichi y el PLD supera los triunfos anteriores alcanzados por esa formación política, como la victoria de 1986, lo que refuerza la posición dominante del partido en la política japonesa actual. Dicha ventaja permite a Takaichi prescindir de apoyos externos en la cámara baja para gobernar y tomar decisiones estratégicas en torno a la seguridad nacional y la posible reforma constitucional.

En relación con la cuestión de Taiwán, Lin Jian reiteró la importancia de que Tokio corrija su postura y se abstenga de actuaciones que puedan alterar la estabilidad regional o incrementar el nivel de tensión en Asia Oriental. El portavoz enfatizó que la base política de las relaciones entre China y Japón se soporta en el respeto de los acuerdos y en el mantenimiento de compromisos previos, advirtiendo que cualquier desviación de esos principios podría afectar la confianza entre ambos países.

Entre las advertencias emitidas desde Pekín, se encuentra la referencia constante a las lecciones de la historia y la necesidad de que las fuerzas políticas japonesas eviten incurrir en acciones que puedan generar inquietud entre países vecinos. “Si estas fuerzas actúan de forma imprudente, enfrentarán una respuesta determinada tanto en el ámbito interno como internacional”, señaló Lin según recogió Global Times.

La victoria electoral del PLD y el margen parlamentario alcanzado otorgan a Takaichi la capacidad de impulsar cambios estructurales en la política japonesa, en especial en lo que respecta a cuestiones de defensa y seguridad, temas que para Pekín revisten especial sensibilidad tras el legado de conflicto en la región que dejó la Segunda Guerra Mundial. China ha manifestado la expectativa de que Japón elija el camino de la paz y la cooperación regional, subrayando la importancia de evitar todo tipo de actitudes que puedan ser interpretadas como provocaciones o marchas atrás en los compromisos asumidos bilateralmente.