Bárbara Rey se pronuncia ante los rumores de salud del Rey Juan Carlos

Cansado de los rumores que no han cesado en las últimas semanas y que apuntan a un empeoramiento en su estado de salud tras su sonada ausencia en el último adiós a la princesa Irene de Grecia, el Rey Juan Carlos ha roto su silencio para negar rotundamente que a sus 88 años se encuentre en una situación delicada. "Que dejen de matarme. Me encuentro muy bien, me cuido y hago ejercidio todos los días" ha expresado en conversación telefónica este fin de semana con la revista '¡Hola!'.

Mientras tanto, Bárbara Rey acaba de cumplir 76 años en plena forma y ha reaparecido amadrinando, con el apoyo incondicional de su hija Sofía Cristo, y de su nuera Sandra-Ly Flor, una nueva clínica de implantología dental en Madrid, 'Neoimplant'. Una cita muy especial en la que, radiante con un dos piezas negro con detalles semitransparentes, se ha desmarcado de las especulaciones sobre la salud del Emérito, al que ha dejado claro que no guarda rencor a pesar de haberse 'olvidado' de ella en sus memorias, 'Reconciliación'.

"Me encuentro muy bien, sobre todo bien porque tengo salud que es lo más important,e y entonces hay que medir la edad hay que medirla por como uno se encuentra y por como uno está, no por el número de años. Los años en el fondo son un número y para unas personas ese número es terrible y para otras pues no, y yo pues procuro cuidarme y entonces estoy muy bien, gracias a Dios" ha expresado con una sonrisa haciendo balance de su reciente cumpleaños, que como nos ha contado celebró "tranquila" con su hija y un grupo de íntimos amigos.

Su reacción a los rumores sobre el estado de Don Juan Carlos, al que los médicos le habrían desaconsejado viajar por sus problemas de corazón, de lo más tajante: "Es un tema del que yo no hablo, solamente que yo le deseo lo mejor a todo el mundo". "Yo no soy rencorosa, nunca lo he sido, no lo fui ni con mi exmarido, el difundo el padre de mis hijos, no lo soy, no nunca lo he sido, nunca lo he sido, no nace de mí, qué quieres que te diga, a lo mejor por eso estoy bien también" ha afirmado cerrada en banda a hablar del Monarca.

Tampoco ha querido pronunciarse sobre las declaraciones de su hijo Ángel Cristo en su última aparición asegurando que dejaba en manos de su exmujer el que Bárbara y Sofía pudiesen ver a su hija, ya que su relación sigue completamente rota. "Yo estoy muy bien, a lo mejor a vosotros las cosas afectan más que a mí, yo lo sé llevar de otra forma. Tengo mucha fe y tengo mucha paz, y la paz y la fe generalmente pues se transmite y por la mirada, por el bien, por cómo estás, por cómo te sientes y sobre todo, pues tratar de evitar los disgustos y depende de quién vengan ni siquiera tenernos en cuenta, depende de quién venga, claro" ha sentenciado.

Mucho más cómoda se ha mostrado cuando le hemos preguntado por su unión con Sofía. "Mi hija es maravillosa, no creo que haya nadie que lo dude, pero no solamente yo, todo el mundo que me encuentro adoran a mi hija. Estamos la una siempre para la otra, yo siempre he estado para los míos siempre toda mi vida. Yo siempre estoy, yo siempre, he estado siempre nunca, nunca he nunca me he fugado, siempre, siempre, siempre creo que eso está más que demostrado, luego además con la gente que no pues imagínate con los míos más, dime" ha confesado, lanzando un inesperado dardo a Ángel.

Haciendo un repaso por la actualidad, Bárbara se ha mostrado muy emocionada por el reciente fallecimiento de Fernando Esteso, con el que trabajó en varias películas y al que le unía una antigua amistad. "Ha sido una persona encantadora, un gran actor y desde hace mucho tiempo bastante desaprovechado. Siempre ha sido una bellísima persona, un ser extraordinario, generoso, un gran actor y con una voz extraordinaria para cantar" ha destacado, asegurando que "habría que haberse acordado de él antes. Ahora nos acordamos todos de él, pero en su momento pues quizá no tanto".

Además, y a pesar de que mantuvo una relación amorosa con Paquirri en la década de los 70, la vedette ha confesado que nunca estuvo en Cantora, que tal y como ha trascendido saldrá a subasta pública en solo unos días por la deuda de más de 2 millones que Isabel Pantoja ha acumulado sobre la finca. "Me dan pena las desgracias que ocurren en la vida y tal, pero bueno yo también he vendido una casa. La verdad es que no tengo ni puñetera idea, además tampoco te creas que me interesa, no me interesa lo más mínimo de verdad. Que le vaya bien a todo el mundo y cuando digo todo el mundo incluyo a todo el mundo. Incluso a los que no conozco, también, o sea, a todo el mundo" ha zanjado contundente.

Por último, y dejando claro que aunque todavía le queda mucho por contar no se plantea escribir sus memorias, Bárbara ha evitado revelar qué le parece que su hijo Ángel esté escribiendo las suyas para contar en primer persona cómo fue su infancia a su lado. "Ya te he dicho lo que pienso, que yo he venido a lo que he venido y yo ya no... Hay cosas de las que no hablo. Yo no voy a perder la tranquilidad nunca, porque yo soy así. Pero me estás robando un poquito de tranquilidad. Yo le deseo lo mejor a todo el mundo, pero sobre todo mi gente. Mis hijos, mi nieta, todos. Mucha, mucha salud y mucha suerte. Eso es lo que deseo siempre Y también yo, para verlo" ha concluido.