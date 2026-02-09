Alegría advierte del escenario de "incertidumbre e inestabilidad" que se abre en Aragón tras el "fracaso" de Azcón

Pilar Alegría señaló que el Partido Popular no solo perdió escaños en las Cortes de Aragón, sino que además vio cómo Vox duplicó su representación, condición que sitúa a la región ante un escenario sin gobierno ni presupuestos, y según sus palabras, ensombrece la estabilidad política y la previsibilidad de la gestión administrativa. La secretaria general del PSOE-Aragón, quien fue la principal candidata socialista en las recientes elecciones, transmitió este diagnóstico tras el encuentro de la Comisión Ejecutiva Regional, realizado apenas un día después de la convocatoria a las urnas. Según informó el medio que cubrió el pronunciamiento, Alegría acusó al popular Jorge Azcón de haber "fracasado por completo en su objetivo", sosteniendo que la propuesta del PP de lograr la mayoría suficiente para gobernar en solitario quedó lejos de concretarse.

El medio detalló que Alegría interpretó que la convocatoria de las elecciones se produjo porque Azcón no consiguió aprobar sus presupuestos, y que su intención era robustecer su posición evitando depender de Vox. El resultado electoral modificó este panorama, ya que el PP, con 26 escaños, necesitaría el respaldo de Vox, que ahora cuenta con 14 representantes, para constituir un gobierno. Alegría remarcó que la situación de Aragón es especialmente preocupante en tanto la comunidad autónoma no dispone ni de un gobierno efectivo ni de unos presupuestos aprobados, hecho que, en sus palabras, abre "un importante escenario de incertidumbre y de inestabilidad".

Según publicó la fuente, Alegría cuestionó también las motivaciones del líder popular, considerando que la maniobra obedece tanto a cálculos sobre la política regional como a eventuales intereses personales de Azcón vinculados a su futuro político fuera de Aragón. "Seguramente planteó esta excusa del presupuesto para convocar elecciones, pero lo que buscaba era arrollar al Partido Socialista y con ello ganar enteros para su carrera pensando no en Aragón, sino en su carrera madrileña", sostuvo Alegría, consignó el medio.

El desarrollo electoral dejó al PSOE en la oposición, circunstancia que Alegría asumió públicamente. Según consignó el medio, la candidata se comprometió a ejercer la labor opositora dentro de las Cortes de Aragón, asegurando que mantendrá una relación cercana con la ciudadanía y será una voz activa en defensa de los intereses de la región. Manifestó su propósito de recorrer el territorio para escuchar y comprender las demandas de la población, subrayando que se enfocará en trabajar de modo "serio y riguroso". Además, vinculó estas acciones con la preparación de los socialistas aragoneses ante las elecciones municipales de 2027, estableciéndolas como su próximo objetivo estratégico.

El medio informó que Alegría definió al PSOE como la alternativa "clara y progresista" ante lo que calificó como una nueva etapa de pérdida de moderación del Partido Popular, cuyo liderazgo, según sus declaraciones, depende en mayor medida de las posturas de Vox. Añadió que el PP es ahora "cómplice de esas posiciones más extremistas y más radicales", reflejando una transformación significativa en el mapa político regional tras los comicios.

Presionada por las preguntas de la prensa, Alegría valoró la necesidad de analizar el resultado con calma y profundidad, apostando por una "lectura sosegada" para identificar causas y mejorar estrategias de cara al futuro. De acuerdo con el medio, la líder socialista expresó confianza en que el PSOE podrá revertir su resultado en las próximas citas electorales, especialmente en las municipales de 2027, para lo cual dijo apoyarse en el trabajo y la "ilusión" del partido.

Alegría también abordó la pérdida de representación socialista en estas elecciones, adjudicando el descenso a una combinación de diversos factores, aunque señaló la importancia de examinar los datos con mayor detalle, incluso a nivel local, para entender los motivos del declive. El medio recogió que la candidata manifestó satisfacción con el desempeño de la campaña, aunque reconoció sin reservas su nuevo rol en la oposición. Finalmente, apeló a que corresponde al Partido Popular y a Jorge Azcón encarar la responsabilidad de formar gobierno y asegurar la aprobación de un presupuesto, cambiando así el escenario de bloqueo institucional que, según su análisis, afronta Aragón tras los resultados de la última convocatoria electoral.