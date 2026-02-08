Rusia anuncia la captura de dos localidades ucranianas en Sumi y Járkov

El presidente de Naftogaz, Serhiy Koretski, informó que un reciente ataque con drones a instalaciones de la empresa en Poltava destruyó equipamiento y bienes, sin dejar víctimas. La empresa estatal ucraniana señaló que este incidente representa el décimo noveno ataque ruso contra infraestructuras energéticas propias desde que comenzó el año. Este reporte se suma a una serie de denuncias ucranianas sobre ataques dirigidos a la red energética nacional, mientras en el frente militar Rusia anunció nuevos avances cerca de la frontera noreste.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Rusia, las fuerzas rusas han tomado el control de dos localidades ucranianas próximas a la frontera: Sidorovka, ubicada en la región de Sumi, y Glushkovka, en la región de Járkov. El comunicado oficial detalla que la captura de Sidorovka se logró por medio de operaciones llevadas a cabo por el grupo Norte, mientras que en Glushkovka, fue el grupo Oeste el que consolidó el control. Tal como consignó el Ministerio de Defensa ruso, Sidorovka se encuentra a aproximadamente diez kilómetros de la frontera con Rusia, en una parte de Ucrania donde la actividad bélica ha sido históricamente menos intensa, al contrario de lo que ocurre en la región del Donbás, más al sur, epicentro habitual de los combates.

El ministerio añadió que estas operaciones forman parte de la estrategia militar actual en la frontera noreste de Ucrania, donde las fuerzas rusas buscan consolidar posiciones más allá de sus focos tradicionales de ofensiva. Según comunicó el Ministerio de Defensa ruso, esta expansión obedece al objetivo de ganar control territorial en nuevas áreas, lo que podría modificar el equilibrio del conflicto en esa parte de Ucrania.

A raíz de estas acciones, Ucrania ha experimentado el impacto en su infraestructura crítica. Tal como publicó Naftogaz, el ataque con drones registrado en Poltava se suma a una serie de ofensivas sobre plantas y redes energéticas claves para el país. El presidente de la empresa, Serhiy Koretski, explicó que los ataques repetidos han ocasionado pérdidas materiales, aunque hasta el momento no se han reportado víctimas en los incidentes más recientes. La compañía señaló que la infraestructura atacada en Poltava es fundamental para el suministro energético y que los daños afectan la operación y seguridad de la red en la región.

El medio añadió que, este sábado, Ucrania denunció, además, una nueva ola de ataques con drones y misiles dirigida a instalaciones energéticas en el oeste del país. Los ataques resultaron en cortes de suministro eléctrico y afectaron el servicio de calefacción en varias zonas, según explicaron las autoridades ucranianas. El patrón creciente de ataques sobre instalaciones de la red eléctrica y energética del país ha generado preocupación sobre la estabilidad del suministro durante el desarrollo de la ofensiva rusa en varios frentes.

Según detalló la empresa Naftogaz, los atentados reiterados a sus instalaciones constituyen un desafío para la capacidad del estado ucraniano de mantener un servicio energético estable. La empresa hizo hincapié en que las acciones rusas buscan debilitar la infraestructura crítica ucraniana, un elemento vital tanto para la población civil como para la resiliencia nacional en un contexto de hostilidades continuas.

El reporte del Ministerio de Defensa ruso, reproducido por diferentes agencias de prensa internacionales, integra el panorama general del conflicto, donde se observa una intensificación de la presión militar y la multiplicación de ataques a bienes estratégicos. Las zonas tomadas por fuerzas rusas, según el comunicado militar, abren una nueva etapa en el teatro de operaciones del noreste de Ucrania, que hasta ahora había estado relativamente alejada de los ataques más severos.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Defensa de Rusia y las declaraciones de Naftogaz, la combinación de ofensivas militares y ataques sobre la infraestructura energética afecta tanto las líneas del frente como la vida de los habitantes en el interior de Ucrania. Las consecuencias de estos hechos se manifiestan en interrupciones de servicios esenciales y en la alteración cotidiana de las comunidades locales, especialmente en aquellas áreas cercanas a la frontera o próximas a instalaciones clave para el funcionamiento del país.