Regresan a sus casas vecinos de Secadero y San Martín del Tesorillo tras descartarse el riesgo de inundación

Durante la jornada previa, los residentes de Secadero y San Martín del Tesorillo no observaron que el río Guadiaro alcanzara niveles de desbordamiento, un hecho que permitió que las viviendas permanecieran fuera de peligro tras los episodios de inundaciones registrados en días anteriores. Según informó Europa Press, la decisión de permitir el regreso de cerca de 180 personas a sus hogares en el núcleo urbano de El Secadero, en Casares (Málaga), así como en San Martín del Tesorillo (Cádiz), se adoptó una vez descartado el riesgo de inundación.

La determinación fue comunicada después de una reunión de coordinación celebrada en el Puesto de Mando Avanzado instalado en Casares Costa, que estuvo presidida por la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro. Durante este encuentro, Navarro explicó que se prevé un episodio de borrascas similar al que se registró el día anterior, lo que, según su criterio, permite ejecutar el retorno de los habitantes de modo seguro durante la jornada. Los alcaldes de Casares y San Martín del Tesorillo, Juan Luis Villalón y Jesús Fernández, respectivamente, también participaron en esta reunión y recibieron toda la información sobre las condiciones y la operativa para proceder al realojo.

Una parte significativa de los vecinos ya se había desplazado de sus domicilios previamente a la organización de los desalojos coordinados por la estructura del Puesto de Mando Avanzado. Europa Press detalló que, con la mejora de la situación, también se desmantelará el albergue temporal montado en el colegio Los Almendros de Secadero, instalación que acogía a veinticinco personas ahora autorizadas a regresar a sus casas. Este proceso implica que Cruz Roja retirará a lo largo del domingo los recursos desplegados para la emergencia, facilitando las tareas de limpieza en el recinto escolar y abriendo la posibilidad de reanudar las clases presenciales el lunes.

En cuanto a las previsiones meteorológicas, la Agencia Estatal de Meteorología indicó que la provincia de Málaga continúa sin avisos activos por lluvias y viento en la jornada dominical. No obstante, se anticipa la llegada de precipitaciones en la Serranía de Ronda desde las 22:00, mientras que en esa comarca, el aviso amarillo por lluvias entrará en vigor a partir de las 0:00 del lunes y permanecerá activo hasta las 17:00 del mismo día.

Desde el 4 de febrero, el paso continuado de borrascas por la provincia de Málaga generó un total de 527 incidentes gestionados por el servicio de Emergencias 112, de acuerdo con Europa Press. Actualmente, los niveles de los cauces principales de los ríos se mantienen estables, en algunos casos en descenso. Tal es el caso del río Guadalhorce en su tramo por Bobadilla, donde se ha observado un comportamiento favorable frente a inundaciones.

La situación de los embalses en la región también refleja la gestión hídrica derivada de las lluvias. El embalse de La Concepción se halla al 79,63% de su capacidad. El de Casasola presenta un llenado del 59,99% y continúa desembalsando a un ritmo de 30 metros cúbicos por segundo. El embalse del Limonero ha cesado el desembalse de agua y registra un nivel del 94,86%. Por su parte, el Conde de Guadalhorce mantiene una salida de agua de 55 metros cúbicos por segundo; Guadalteba libera 53 metros cúbicos por segundo hacia la presa del Guadalhorce, cuya capacidad se sitúa en el 87,38%.

Las consecuencias de las precipitaciones se han dejado sentir en la red de carreteras autonómicas de Málaga, originando cortes totales y afecciones en varias vías. Continuaban cerradas, al momento de la redacción, la A-366 (Guaro), la A-7286 (Campillos), la A-2300 (Ronda-Montecorto), la A-7202 (Campillos), la A-373 (Cortes de la Frontera) y la A-7156 (Casares). Europa Press consignó que, en paralelo, los equipos de Conservación y Mantenimiento de Carreteras de la Delegación Territorial de Fomento lograron reabrir tres tramos que previamente estaban inoperativos: la A-7054 (Pizarra), la A-7283 (Antequera) y la A-374 (Ronda).

Con la retirada de la Cruz Roja del colegio Los Almendros y la posible reanudación de las clases, la normalidad comenzaba a restablecerse en la zona tras varios días de alerta y desplazamientos, según recogió Europa Press. Las autoridades insisten en la vigilancia ante nuevos episodios meteorológicos y mantienen activo el dispositivo de prevención coordinado desde el Puesto de Mando, con la colaboración de los ayuntamientos implicados, organismos de emergencias y personal de mantenimiento.