Los cauces de la demarcación Miño-Sil siguen "estabilizados", con los embalses al 86% de su capacidad

El aumento en la capacidad de los embalses hasta alcanzar el 86%, cifra que supera en 25 puntos el registro de hace dos semanas y en 16 puntos la media habitual para el periodo, marca un hecho reseñable en la actual gestión hídrica de la demarcación, según datos de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. Esta situación se produce ante la previsión de un nuevo frente meteorológico que, en los próximos días, podría dejar acumulados medios de 120 litros por metro cuadrado. Así lo ha confirmado Carlos Ruiz, responsable de la oficina de planificación hidrológica del organismo, quien precisó que, a pesar de la mejora en los caudales y las reservas, se mantiene el seguimiento de varias zonas en alerta.

De acuerdo con la información publicada por la CHMS, la red hidrométrica de la cuenca mantiene bajo vigilancia 20 puntos en situación de alerta hidrológica, uno más respecto al balance del sábado. De estos, 11 están catalogados con nivel amarillo, ocho en naranja y uno en rojo. Los valores actuales de caudal en los principales ríos reflejan, por tanto, la necesidad de mantener y ajustar los protocolos de seguridad acuífera.

El medio detalló que, en la jornada del domingo, los cauces se han estabilizado. El río Miño, a su paso por Ourense, registra un caudal de 1.600 metros cúbicos por segundo, mientras que en Lugo circula con 480 m³/s. Ambos puntos permanecen en nivel naranja, sin variaciones significativas desde el último reporte, y sin incremento de caudales. En el caso de Ribadavia, el Miño transporta 190 m³/s, presentando una tendencia descendente, situación que también afecta al área de A Limia. Esta disminución paulatina se atribuye, según el jefe de planificación, a la ausencia de precipitaciones el domingo y a las lluvias de baja intensidad previstas para el lunes, hecho que permitirá una reducción lenta de los valores hasta la tarde.

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil también ha reunido los datos de precipitación de la primera semana del mes, donde se han contabilizado 136 litros por metro cuadrado, un volumen que representa un incremento del 30% comparado con el total recogido durante febrero, cifrado en 105 litros por metro cuadrado. Ruiz situó estos registros en el contexto de una tendencia a la alta, la cual, unida a las reservas embalsadas, refuerza la estabilidad del sistema pero obliga al monitoreo constante, sobre todo ante el inminente episodio de lluvias derivado de la nueva borrasca.

Sobre las expectativas meteorológicas inmediatas, el jefe de planificación advirtió que entre martes y viernes podría producirse un nuevo aporte hídrico de 120 litros por metro cuadrado. Según reportó la CHMS, la entrada de esta borrasca pondrá a prueba la flexibilidad operativa de los embalses y la capacidad de gestión hasta que se evalúe el impacto real en los caudales.

El sistema de alerta hidrológica permanece activo en toda la demarcación, con especial atención a los puntos donde se concentran los mayores volúmenes y a las zonas que, por su comportamiento, muestran tendencia al descenso, como es el caso de Ribadavia y A Limia. Tal como explicó el responsable de la planificación hidrológica, “la situación, gracias a que hoy no va a haber precipitaciones y mañana serán de no muy alta intensidad, permitirá que los niveles vayan desciendo muy lentamente hasta el lunes por la tarde”, según difundió el medio.

El incremento de las reservas acuíferas y la estabilización de los principales ríos, junto con la actualización de la alerta hidrológica, conforman el actual escenario en la demarcación Miño-Sil, donde la Confederación mantiene la vigilancia y coordinación ante cada episodio meteorológico que pueda afectar la evolución de los caudales y la seguridad en el sistema hidráulico regional.