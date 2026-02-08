La primera ministra de Japón acaricia la 'supermayoría' tras su victoria aplastante en las legislativas

Las primeras encuestas a pie de urna en las elecciones de este domingo en Japón conceden a la coalición liderada por la primera ministra, Sanae Takaichi, una ansiada 'supermayoría' de dos tercios de los escaños de la Cámara de Representantes de la Dieta Nacional, el Parlamento del país.

A pesar de hacer frente a nuevas alianzas opositoras y a la pérdida de los apoyos del tradicional socio de gobierno, Komeito, Takaichi esperaba que su alta popularidad fuera suficiente para granjearle los apoyos necesarios que faciliten la puesta en marcha de una serie de medidas presupuestarias y militares; un envite que ha terminado, según las primeras cifras, en un éxito rotundo.

Así, los primeros sondeos publicados por la cadena pública NHK y los destacados diarios 'Asahi Shimbun' y 'Yomiuri Shimbun' conceden al Partido Liberal Democrático (PLD) que lidera Takaichi más de 300 escaños que, sumados a los 34 que obtendrá previsiblemente su socio menor, el antiguo Partido de la Restauración de Japón (PRJ), ahora Partido Innovación, rebasarán con creces los 310 asientos que necesita para lograr el dominio de dos terceras partes de la cámara.

En este escenario, la coalición liderada por Takaichi estaría capacitada para aprobar proyectos de ley en la cámara baja aunque fueran rechazados en la Cámara de Consejeros de Japón, la cámara alta del Parlamento, y representaría un espaldarazo a sus planes para revisar el pacifista Artículo 9 de la Constitución, que han generado importantes recelos en la vecina China.

En cualquier caso, todas estas estimaciones reflejan una victoria aplastante de Takaichi, cuyo partido rebasa con creces los 198 escaños que mantenía antes de los comicios y por sí solo consigue la mayoría en la Cámara de Representantes.

La Alianza Reformista Centrista, la coalición opositora formada por el Partido Democrático Constitucional de Japón y Komeito ha tenido un desempeño deficiente y es probable que pierda un número significativo de escaños de los 167 que tenía antes de las elecciones, a la espera de los resultados oficiales.

Estos comicios han estado marcados también por una destacada participación durante el periodo de votación anticipada. Entre el 28 de enero, día después del anuncio de las elecciones, y el 7 de febrero, han entregado su papeleta 27 millones de personas la mayor cantidad de votantes anticipados registrada hasta la fecha. Este número representa el 26,10% del total de votantes: 5,93 puntos porcentuales más que en las anteriores elecciones a la Cámara de Representantes.

De momento, y en el capítulo de reacciones internacionales, Takaichi ya ha recibido la felicitación de Estados Unidos, como cabía esperar dada la afinidad entre la ultraconservadora primera ministra y el presidente norteamericano, Donald Trump.

El embajador estadounidense en Japón, George Glass, ha trasladado su enhorabuena a la mandataria por una "impresionante victoria" electoral y expresado su deseo de "seguir impulsando la revitalización de la alianza entre Estados Unidos y Japón, así como profundizar la cooperación entre dos dinámicas naciones".