Agencias

Jeff Tweedy, líder de Wilco, ofrecerá el próximo martes en San Sebastián uno de sus cuatro conciertos en el Estado

Jeff Tweedy actuará en el auditorio Kursaal, donde estrenará su último álbum en solitario junto a repertorio de Wilco y Uncle Tupelo, con entradas a la venta, destacando como una de las fechas finales de su gira nacional

Guardar

El auditorio Kursaal de San Sebastián reunirá este martes a seguidores de distintas etapas del rock estadounidense con la actuación de Jeff Tweedy, quien presentará por primera vez en el escenario su más reciente álbum en solitario, según informó el medio. Este evento forma parte de los cuatro conciertos que Tweedy ha programado en el Estado, posicionándose como una de las últimas oportunidades para verle en directo durante esta gira nacional.

El medio detalló que la presentación está fijada para las siete y media de la tarde en el marco del ciclo Kursaal Eszena, y que las entradas para el espectáculo mantienen un precio de 40 euros. Jeff Tweedy, reconocido como fundador y principal figura de Wilco, interpretará en directo los temas de ‘Twilight Override’, su quinto trabajo en solitario, que suma una nueva etapa a una trayectoria influyente en la escena del rock alternativo estadounidense.

Según consignó el medio, el repertorio no quedará limitado a los temas recientes de su producción, sino que incluirá también canciones icónicas de la etapa de Tweedy junto a Wilco y Uncle Tupelo, agrupaciones referenciales en la renovación del sonido alternativo surgido en Chicago, Estados Unidos. El artista acumula reconocimiento como compositor y su habilidad para fusionar géneros se ha evidenciado tanto en sus proyectos grupales como individuales.

De acuerdo con el medio, la actuación en Kursaal Eszena representa una de las cuatro fechas programadas en territorio nacional, reforzando el carácter especial del encuentro para quienes siguen la evolución musical de Tweedy y sus diferentes formaciones. El auditorio Kursaal, conocido por albergar grandes eventos culturales y musicales, servirá de escenario para este recital en el que el público podrá escuchar tanto los nuevos lanzamientos como canciones consagradas en la historia reciente del rock alternativo.

Jeff Tweedy, según publicó el medio, se presenta como un referente de la composición y la escena musical estadounidense, con una carrera que abarca numerosas colaboraciones y proyectos influyentes. Su nuevo disco, ‘Twilight Override’, añade nuevas capas a su discografía personal y promete una muestra significativa de su desarrollo artístico. La combinación de temas novedosos y clásicos mantiene el atractivo de sus conciertos, permitiendo que la audiencia recorra gran parte de su trayectoria musical en una misma velada.

La cita en San Sebastián se inscribe en una gira nacional limitada, detalló el medio, por lo que adquiere relevancia para los aficionados que buscan presenciar en directo a uno de los nombres claves del rock alternativo contemporáneo. El formato del concierto, que abarca distintas etapas creativas de Tweedy, conforma uno de los eventos destacados de la temporada musical en el Kursaal, congregando tanto a seguidores de Wilco como de Uncle Tupelo, además de quienes se interesan por la obra individual del artista.

Temas Relacionados

Jeff TweedyWilcoUncle TupeloKursaal EszenaSan SebastiánChicagoConciertoRock alternativoDisco Twilight OverrideEstados UnidosEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Evenepoel se adjudica la Volta a Valencia y Raúl García Pierna gana la última etapa

El belga Remco Evenepoel, tras asegurar la general en la Volta a la Comunitat Valenciana, vio cómo Raúl García Pierna, en su estreno de victorias con el Movistar, cruzó primero la meta tras una jornada decisiva marcada por caídas y fugas

Evenepoel se adjudica la Volta

VÍDEO: Abogado de premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi denuncia que Irán ha ampliado la duración de su condena

La defensora de derechos humanos, que permanecía recluida por cargos políticos, enfrenta castigos adicionales, incluyendo confinamiento forzoso y restricción de desplazamiento, tras ser sentenciada de nuevo según declaraciones de su representante legal este domingo

VÍDEO: Abogado de premio Nobel

El canadiense Auger-Aliassime revalida título en Montpellier

El oriundo de Montreal venció al representante local en dos sets, sumando su noveno trofeo profesional bajo techo y consolidándose como el jugador de su país con mayor éxito en este deporte desde el inicio de la Era Open

El canadiense Auger-Aliassime revalida título

(Crónica) El Athletic sella su primer triunfo liguero del año y Vlachodimos salva al Sevilla

Gorka Guruzeta lideró el ataque vasco con dos anotaciones, mientras que el conjunto bilbaíno puso fin a una sequía de victorias y Vlachodimos fue clave en el empate nervionense tras detener un penalti en el descuento

(Crónica) El Athletic sella su

Los resultados parciales de las elecciones dan el triunfo al gobernante Partido Bhumjaithai

Con casi el total de los votos contabilizados, la agrupación liderada por Anutin Charnvirakul aventaja al resto, aunque sin la mayoría suficiente y entre expectativas de pactos clave tras una jornada marcada por un incidente armado en el sur

Los resultados parciales de las