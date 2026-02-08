Jeff Tweedy, líder de Wilco, ofrecerá el próximo martes en San Sebastián uno de sus cuatro conciertos en el Estado

El auditorio Kursaal de San Sebastián reunirá este martes a seguidores de distintas etapas del rock estadounidense con la actuación de Jeff Tweedy, quien presentará por primera vez en el escenario su más reciente álbum en solitario, según informó el medio. Este evento forma parte de los cuatro conciertos que Tweedy ha programado en el Estado, posicionándose como una de las últimas oportunidades para verle en directo durante esta gira nacional.

El medio detalló que la presentación está fijada para las siete y media de la tarde en el marco del ciclo Kursaal Eszena, y que las entradas para el espectáculo mantienen un precio de 40 euros. Jeff Tweedy, reconocido como fundador y principal figura de Wilco, interpretará en directo los temas de ‘Twilight Override’, su quinto trabajo en solitario, que suma una nueva etapa a una trayectoria influyente en la escena del rock alternativo estadounidense.

Según consignó el medio, el repertorio no quedará limitado a los temas recientes de su producción, sino que incluirá también canciones icónicas de la etapa de Tweedy junto a Wilco y Uncle Tupelo, agrupaciones referenciales en la renovación del sonido alternativo surgido en Chicago, Estados Unidos. El artista acumula reconocimiento como compositor y su habilidad para fusionar géneros se ha evidenciado tanto en sus proyectos grupales como individuales.

De acuerdo con el medio, la actuación en Kursaal Eszena representa una de las cuatro fechas programadas en territorio nacional, reforzando el carácter especial del encuentro para quienes siguen la evolución musical de Tweedy y sus diferentes formaciones. El auditorio Kursaal, conocido por albergar grandes eventos culturales y musicales, servirá de escenario para este recital en el que el público podrá escuchar tanto los nuevos lanzamientos como canciones consagradas en la historia reciente del rock alternativo.

Jeff Tweedy, según publicó el medio, se presenta como un referente de la composición y la escena musical estadounidense, con una carrera que abarca numerosas colaboraciones y proyectos influyentes. Su nuevo disco, ‘Twilight Override’, añade nuevas capas a su discografía personal y promete una muestra significativa de su desarrollo artístico. La combinación de temas novedosos y clásicos mantiene el atractivo de sus conciertos, permitiendo que la audiencia recorra gran parte de su trayectoria musical en una misma velada.

La cita en San Sebastián se inscribe en una gira nacional limitada, detalló el medio, por lo que adquiere relevancia para los aficionados que buscan presenciar en directo a uno de los nombres claves del rock alternativo contemporáneo. El formato del concierto, que abarca distintas etapas creativas de Tweedy, conforma uno de los eventos destacados de la temporada musical en el Kursaal, congregando tanto a seguidores de Wilco como de Uncle Tupelo, además de quienes se interesan por la obra individual del artista.