Gloria Camila reacciona a la entrevista de Manuel Cortés

Después de que surgieran rumores sobre una posible reconciliación con uno de sus exparejas, la hija de Ortega Cano, Gloria Camila, optó por restar importancia a las especulaciones y respondió visiblemente cansada de las constantes preguntas sobre su vida sentimental. Tal como publicó EUROPA PRESS, la colaboradora declaró que sigue viviendo de acuerdo a sus emociones y sentimientos, desvinculando su rutina de la polémica y desmintiendo que la controversia altere su día a día.

La situación se intensificó tras las declaraciones públicas de Manuel Cortés en el programa 'Fiesta', donde el cantante expresó sentirse “decepcionado” con Gloria Camila tras mantener una conversación en el hogar de ella con el objetivo de aclarar lo sucedido entre ambos. Según detalló el medio, Manuel Cortés explicó ante el público, en una intervención en la que remarcó que no había percibido remuneración por asistir, cómo fue ese encuentro y cuál fue su estado emocional después. Expuso que salió de la reunión sintiéndose “contento y más tranquilo”, aunque añadió que, apenas un día después, las manifestaciones de Gloria Camila en otro programa le provocaron decepción.

EUROPA PRESS consignó que la respuesta de Gloria Camila ante esta inesperada aparición de su amigo fue breve y determinante. La colaboradora, abordada por periodistas, se limitó a un “vale” como contestación a la nueva oleada de preguntas referidas al asunto. En semanas anteriores, la propia Gloria Camila había declarado en ‘El Tiempo Justo’ su deseo de que el tema cesara, expresando: “Espero que ya se calme todo y que no tenga otra vez que volver a explicar nada”. No obstante, la posterior intervención pública de Manuel Cortés reabrió el debate mediático sobre la situación entre ambos.

En referencia a su situación personal, según recogió EUROPA PRESS, Gloria Camila manifestó tajantemente que se encuentra “soltera” y que busca conducir su vida guiada por sus sensaciones. Aprovechó la ocasión para enfatizar su hartazgo con las especulaciones y la atención mediática al afirmar: “Hay que guiarse un poco por las emociones, por los sentimientos. No todo en la vida es este rollo que se ha creado”. Esta postura surgió en respuesta no solo a las declaraciones de Manuel Cortés, sino también a los comentarios que la vinculan nuevamente con otro de sus exparejas, David García.

El medio detalló que Gloria Camila respondió con humor ante las preguntas insistentes sobre su vida amorosa durante su conversación en exclusiva con la prensa. Expresó su deseo de dar por cerrada una polémica mediática que, según sus propias palabras, no tiene cabida en su presente, insistiendo en que su vida sigue orientada por sus propias emociones y no por la exposición pública de sus relaciones personales.

Además, según publicó EUROPA PRESS, el desarrollo del triángulo amoroso de Gloria Camila ha generado titulares en distintos programas televisivos durante las últimas semanas. La colaboradora había intentado zanjar los rumores, pero las sucesivas declaraciones públicas de los otros involucrados han prolongado la atención mediática, afectando su entorno y provocando nuevos interrogantes sobre sus relaciones personales.

EUROPA PRESS puntualizó que, a pesar de reiteradas preguntas y conjeturas, la hija de Ortega Cano mantiene su línea discursiva, argumentando que las controversias no influyen en el modo en que vive ni en su perspectiva sobre su vida privada. Asimismo, hizo evidente su incomodidad ante la repetición de interrogatorios y la presencia constante de las cámaras, optando por preservar su privacidad y rechazar la especulación pública sobre sus vínculos personales.

La reacción pública de Gloria Camila, recogida por EUROPA PRESS, muestra la determinación de la joven de dejar atrás la controversia mediática, sosteniendo que su rutina diaria permanece estable a pesar de los debates y que solo se deja afectar por sus propios sentimientos y percepciones.