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Guayaquil (Ecuador), 26 nov (EFE).- El Ejército ecuatoriano mató en un enfrentamiento a un hombre de nacionalidad venezolana señalado como un presunto cabecilla de una célula de Los Lobos, la banda criminal más grande y violenta del país andino, según informó este jueves un comunicado militar.

Los militares llegaron a un barrio del sur de Quito, la capital del país, donde, de acuerdo a información de inteligencia, se esperaba que presuntos integrantes de este grupo hicieran una entrega de droga.

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Al notar la presencia de los soldados, los ocupantes de un vehículo trataron de escapar y un venezolano, identificado bajo el alias de Tony, disparó contra los militares, quienes respondieron al ataque y mataron al hombre, señalado como cabecilla del grupo.

Además de Tony, el conductor del vehículo, alias Viny, resultó herido y está bajo custodia policial por el presunto delito de tráfico de drogas.

En el vehículo, los soldados encontraron una pistola, un kilo de marihuana y un kilo de clorhidrato de cocaína.

Según la inteligencia militar, esta estructura llevaba droga desde centros de acopio localizados en el norte de Quito hacia zonas del sur de la capital y, para despistar a las autoridades, usaba como fachada vehículos contratados por aplicaciones.

Los Lobos es una de las bandas criminales que han sido catalogadas como "terroristas" por el presidente, Daniel Noboa, en el marco de la "guerra" que inició en 2024 contra el crimen organizado, al que el Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes que se registra en los últimos años en el país.

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Este grupo, vinculado al mexicano Cartel Jalisco Nueva Generación, también ha sido declarado como "terrorista" por Estados Unidos y Argentina. EFE