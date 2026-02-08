Agencias

El Ejército israelí suspende a un grupo de militares que dieron una paliza a un detenido palestino

El Ejército de Israel ha anunciado que suspenderá provisionalmente a un grupo de militares que fueron grabados la semana pasada mientras propinaban una paliza a un detenido palestino en Cisjordania.

En un comunicado recogido por el 'Times of Israel', el Ejército israelí explica que el incidente está "bajo investigación" y, hasta que terminen las pesquisas, "los militares han sido suspendidos".

Todos los implicados aparecieron en la grabación publicada el pasado viernes por los medios palestinos, en la que el grupo de militares comienza a dar patadas y puñetazos a un hombre identificado como Muhand al Tamimi, cerca de Nabi Salé, en las inmediaciones de Ramala

El palestino parece estar esposado según las imágenes. "El Ejército israelí", concluyen los militares, "condena enérgicamente las manifestaciones de violencia".

Naciones Unidas ha podido verificar que, desde el estallido de la guerra de Gaza en octubre de 2023, fuerzas y colonos israelíes han matado a 1.054 palestinos en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este.

