Casi la mitad de los hogares españoles tiene su vivienda en propiedad sin hipoteca

Casi la mitad de los hogares españoles, en concreto el 48,9%, tenía en 2025 su vivienda en propiedad sin hipoteca, mientras que el 24,4% la tenía en propiedad pero pagando un préstamo hipotecario, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a los que ha tenido acceso Europa Press.

De este modo, en 2025 el 73,3% de los hogares españoles residía en una vivienda en propiedad (con y sin hipoteca). Es el porcentaje más bajo de la serie del INE, que arranca en 2004.

Por su parte, el 20,2% de las familias de España vivía de alquiler en 2025, dos décimas menos que en 2024. Según el INE, un 16,7% de los hogares estaban alquilados a precios de mercado, tres décimas menos que en 2024, y un 3,5% a precios inferiores al de mercado, una décima más.

Castilla y León (81,2%), Cantabria (80,9%), La Rioja (80,7%) y Navarra (80,6%) son las comunidades autónomas donde más hogares tenían su vivienda en propiedad en 2025, todas ellas con porcentajes superiores al 80%.

Por contra, Canarias (66,8%), Baleares y Cataluña (67,1% en ambos casos) y Madrid (69,1%) son las regiones donde menos hogares residían en 2025 en una vivienda en propiedad.

Castilla y León es la región donde más familias viven en un inmueble en propiedad sin pago de hipoteca, con un 58,4%, seguida de Extremadura (56,3%), Asturias (56,2%), Galicia (55,8%) y La Rioja (55,6%). En el otro extremo, Cataluña (40,9%), Baleares (42,1%) y Madrid (44%) son las comunidades donde un menor porcentaje de hogares tiene su vivienda en propiedad sin hipoteca.

En el caso de las viviendas en propiedad con hipoteca, los mayores porcentajes se dan en Andalucía (26,7%), País Vasco y Cantabria (26,5% en ambos casos), Cataluña (26,2%) y Navarra (26%), mientras que los menores, inferiores al 20%, corresponden a Galicia (17,3%), Canarias (19,3%) y Extremadura (19,9%).

LOS HOGARES CATALANES, LOS QUE MÁS VIVEN EN ALQUILER

En cuanto a la vivienda en alquiler, los hogares catalanes son los que más residían en 2025 en un inmueble alquilado (28%), seguido de los hogares madrileños (26,9%), los baleares (24,7%) y los canarios (23,6%).

Por contra, los porcentajes más bajos de alquiler los presentaban los hogares castellanoleoneses (12,9%), navarros (13,4%) y riojanos (13,7%).

Dentro de las familias que vivían de alquiler, los hogares de Cataluña, Madrid y Baleares eran los que tenían más alquileres a precios de mercado (23,2%, 22,6% y 21,3%, respectivamente), mientras que los de Canarias (6,7%), País Vasco (5%), Cataluña (4,8%) y Navarra (4,6%) presentaban los mayores porcentajes de alquileres por debajo del precio de mercado.