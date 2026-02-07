Netanyahu se reunirá el miércoles con Trump en Washington para hablar de Irán

La delegación estadounidense, encabezada por Steve Witkoff y Jared Kushner, realizó una visita reciente al portaviones USS Abraham Lincoln, que fue desplegado la semana pasada en la región como un elemento de presión en las conversaciones con Irán. Estos enviados participaron el pasado viernes en las negociaciones entre representantes de Estados Unidos e Irán que tuvieron lugar en Omán. En ese contexto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha ajustado su agenda para encontrarse en Washington con el presidente estadounidense Donald Trump y abordar el desarrollo de estos diálogos. Así lo confirmó la oficina de Netanyahu mediante un comunicado oficial, de acuerdo con la información difundida por el medio Axios y otras fuentes citadas por la prensa estadounidense.

El encuentro entre Netanyahu y Trump se celebrará el próximo miércoles en la capital estadounidense, según detalló Axios. Este cara a cara estaba inicialmente programado entre el 18 y el 22 de febrero, pero fue pospuesto la semana pasada a petición del propio Netanyahu, señalaron voceros de la Casa Blanca al citado portal. La decisión responde a la intención del primer ministro israelí de discutir de forma directa con el mandatario estadounidense los términos y límites de cualquier posible entendimiento entre Washington y Teherán.

La posición de Netanyahu frente a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán ha quedado reflejada en un comunicado oficial de su oficina, recogido por el medio Axios. El jefe del gobierno israelí insiste en que cualquier negociación con Teherán debe incluir restricciones no solo sobre el programa nuclear iraní, sino también el desarrollo y la posesión de misiles balísticos. Además, Netanyahu demanda que se incorpore a las conversaciones la exigencia de que Irán detenga el apoyo que otorga a sus aliados y grupos afines en Medio Oriente, conocidos colectivamente como el “eje iraní”.

La reciente visita al portaviones USS Abraham Lincoln por parte de Witkoff y Kushner significa, según reportó Axios, un movimiento destinado a reforzar la postura negociadora estadounidense ante Irán. Ambos asesores han asumido un papel central en el diálogo abierto en Omán, convirtiéndose en interlocutores de primera línea del gobierno de Trump frente a Teherán. Este despliegue naval en la zona busca enviar un mensaje claro de disuasión mientras siguen las tratativas diplomáticas.

Según detalló Axios, el cambio en la agenda de Netanyahu refleja la creciente preocupación de Israel ante la posibilidad de que Estados Unidos y la República Islámica retomen las negociaciones sin contemplar los intereses de seguridad israelíes. Las autoridades de Israel ven como fundamental que cualquier nuevo acuerdo o proceso de diálogo no se limite al plan nuclear, sino que ponga el foco en las amenazas regionales que representa el arsenal misilístico iraní y su respaldo a actores armados en Siria, Líbano, Irak y Gaza.

El medio Axios también señaló que la reprogramación del viaje fue negociada con la Casa Blanca, que se mostró receptiva ante la solicitud del líder israelí. Fuentes gubernamentales citadas por este portal estadounidense indicaron que la reunión servirá para alinear las posiciones de ambos gobiernos antes de que avancen los acercamientos entre Washington y Teherán. El gobierno israelí busca asegurarse de que la administración Trump tome en cuenta sus advertencias y condiciones antes de ofrecer concesiones a Irán.

La saga de las negociaciones se desarrolla mientras la comunidad internacional observa con atención los movimientos diplomáticos en la región. El informe de Axios sumó que, junto al despliegue naval y al protagonismo de Witkoff y Kushner, Estados Unidos mantiene abiertos canales de comunicación con sus aliados europeos y del Golfo Pérsico que comparten inquietudes sobre el programa iraní y la inestabilidad resultante en Medio Oriente.

Ante este panorama, el encuentro programado en Washington entre Netanyahu y Trump se presenta como una instancia clave para definir la estrategia futura frente a Irán, según publicaron Axios y otros medios. Las discusiones girarán en torno a los principios que Israel considera irrenunciables para su seguridad, a la vez que la administración Trump calibra sus movimientos para contener el avance nuclear y misilístico iraní en el marco de la actual coyuntura regional.