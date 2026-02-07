Agencias

Los trabajadores sanitarios suspenden casi tres meses de huelga nacional tras un acuerdo con el Gobierno

Guardar

Los trabajadores sanitarios de Nigeria han puesto punto y final este pasado viernes a 84 días de huelga nacional tras alcanzar un acuerdo salarial con el Gobierno del país.

Los Sindicatos Conjuntos del Sector de la Salud (JOHESU) han confirmado la suspensión de la huelga y el retorno al trabajo "después de exhaustivas deliberaciones y la revisión de los términos de conciliación de la reunión de conciliación", según el comunicado recogido por el diario 'Premium Times'.

El Gobierno retirará la directiva "Sin trabajo, no hay pago" que impuso nada más empezar la huelga, y se comprometerá a pagar los salarios de enero de 2026 a los miembros de JOHESU.

Los miembros de JOHESU incluyen a trabajadores de la salud de los hospitales públicos de Nigeria, además de médicos y enfermeras.

La huelga declarada por sus afiliados, que comenzó el 15 de noviembre de 2025, paralizó prácticamente los servicios de salud públicos en toda Nigeria, dejando a los pacientes varados en hospitales, obligados a buscar atención en instalaciones privadas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Francesca Albanese considera necesario crear una coalición contra la Junta de Paz de Trump

Infobae

Zelenski condena ataque ruso con "más de 400 drones y unos 40 misiles" a sector energético

Infobae

Irán critica que se pida su desarme para que Israel mantenga superioridad militar

Infobae

La Fuerza Aérea de Ucrania derribó 382 drones y 24 misiles en ataque ruso

Infobae

Los Cowboys, uno de los equipos escogidos para el juego de la NFL en Río de Janeiro en 2026

Los Cowboys, uno de los