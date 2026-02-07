Localizan cuerpo con rasgos similares a los de un minero secuestrado en el norte de México

Ciudad de México, 6 feb (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este viernes de la localización de cuerpos y restos humanos, entre los hay uno con características similares a uno de los diez mineros secuestrados de la empresa canadiense Vizsla Silver, ocurrido el pasado 23 de enero en el estado de Sinaloa (noroeste).

La FGR detalló en un comunicado que, derivado de las diversas diligencias realizadas en este caso, fue posible “establecer que uno de los cuerpos localizados presenta características similares a las de una de las personas reportadas como desaparecidas”; no obstante, precisó que “se realizan los trabajos correspondientes para confirmar su identidad”.

Además reiteró que como parte de la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) se procedió a la detención de cuatro personas, la cual se llevó a cabo con el apoyo de elementos de la Policía del estado.

La dependencia precisó que estas acciones son el resultado de cateos y operativos por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Defensa y la Guardia Nacional (GN) en el municipio de la Concordia, donde desaparecieron los mineros.

“Continúa el procesamiento del lugar y la búsqueda de indicios, así como de cualquier elemento que lleve al esclarecimiento de los hechos”, subrayó sobre la investigación.

Los mineros habrían sido privados ilegalmente de su libertad por un comando armado, que habría secuestrado a los trabajadores la mañana del viernes 23 de enero, de acuerdo al testimonio de familiares de los desaparecidos citados por medios locales.

Entre los desaparecidos hay ingenieros, personal operativo, un geólogo y guardias de seguridad.

Este hallazgo de la FGR ocurre días después de que el secretario de la SSPC, Omar García Harfuch, asegurara que el Gobierno de México “no va a parar” hasta dar con el paradero de los mineros.

García Harfuch explicó que en el área donde ocurrieron los hechos opera una célula de Los Chapitos, una facción del Cartel de Sinaloa, designado como organización terrorista el año pasado por Estados Unidos, quienes estarían detrás de la desaparición de los trabajadores.

Sinaloa, uno de los principales estados productores de minerales en el país, también enfrenta una persistente problemática de violencia e inseguridad vinculada al crimen organizado, lo que ha impactado tanto a comunidades locales como a sectores productivos, incluida la industria minera. EFE