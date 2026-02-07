Guadalajara enlaza 5 triunfos y manda en México con paso perfecto

Mazatlán (México), 6 feb (EFE).- Las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito derrotaron este viernes por 1-2 a Mazatlán y con 5 triunfos en igual número de salidas, lideran sin oposición el torneo Clausura mexicano.

Efraín Álvarez y Armando González marcaron los goles en la cancha de Mazatlán, que acortó distancias a través del panameño Yoel Bárcenas.

Guadalajara impuso sus condiciones desde el primer tiempo.

Álvarez anotó con un tiro libre en el minuto 15 y en el 29 dejó todo resuelto con un penalti convertido por González, el cuarto de su cuenta en el torneo, uno menos que el máximo anotador, el italiano Joao Pedro.

El descuento del local se produjo en el minuto 55 por la vía de un tiro libre ejecutado por el panameño Bárcenas.

Guadalajara lidera con 15 puntos de 15 posibles, 5 más que su primer escolta, Tigres, que hoy goleó por 5-1 a Santos Laguna.

Necaxa, del entrenador uruguayo Martín Varini, goleó por 4-1 al San Luis.

Puebla sacó hoy un empate sin goles del estadio de Tijuana.

La quinta jornada cerrará este sábado con 5 partidos: América-Monterrey, Toluca-Cruz Azul, Querétaro-León, Atlas-Pumas y Pachuca-Juárez. EFE

