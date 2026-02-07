Agencias

Encuesta apunta a elección presidencial reñida en Colombia entre Cepeda y De la Espriella

Guardar

Bogotá, 7 feb (EFE).- La carrera por la Presidencia de Colombia en las elecciones del próximo 31 de mayo se presenta cada vez más reñida entre el senador de izquierdas Iván Cepeda y el abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella, quienes aparecen en situación de empate técnico en una encuesta divulgada este sábado.

El sondeo, de la firma brasileña AtlasIntel y publicado por la revista Semana, muestra adelante a De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, con el 32,1 % de la intención de voto, y a Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, con el 31,4 %.

La encuesta se hizo con 7.298 personas entre los pasados 27 de enero y 4 de febrero y tiene un margen de error del 1 %, lo que configura un empate técnico, y confirma una tendencia de otros sondeos de los últimos meses que sitúan a Cepeda y De la Espriella como favoritos del electorado.

Muy alejados en las preferencias aparecen el centrista Sergio Fajardo (7,6 %), el voto en blanco (5,3 %), la derechista Paloma Valencia (3,8 %) y Claudia López, de centro-izquierda (3,7 %), según AtlasIntel.

Todas las encuestas hechas hasta ahora indican que ningún candidato obtendrá la mitad más uno de los votos, lo que obligará a una segunda vuelta presidencial el 21 de junio.

En ese caso, De la Espriella es el único que podría derrotar a Cepeda, con el 36,8 % contra el 34,6 %, según AtlasIntel, porque en los demás escenarios el candidato de la izquierda sería el vencedor. En todos los casos la suma de los indecisos o de los que dicen que votarán en blanco ronda el 30 %, lo cual puede ser un factor decisorio.

Por estar situados en los extremos políticos, los dos candidatos favoritos del electorado tienen también un alto índice de rechazo, del 43,9 % en el caso de Cepeda y del 33,6 % para De la Espriella, mientras que un 22,5 % dice rechazar a ambos.

Ni Cepeda ni De la Espriella participarán en las consultas entre partidos que se celebrarán en un mes, el 8 de marzo -en coincidencia con las elecciones para Senado y Cámara- en las que 16 aspirantes a la Presidencia medirán sus fuerzas para ver quién se queda con otras candidaturas de la centro-derecha, la izquierda y la centro-izquierda. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Argelia cancela el acuerdo de servicios aéreos con los Emiratos Árabes Unidos

Infobae

Los Cowboys, uno de los equipos escogidos para el juego de la NFL en Río de Janeiro en 2026

Los Cowboys, uno de los

Mayorga destaca la gallardía de los Federales pese a la eliminación en la Serie del Caribe

Mayorga destaca la gallardía de

La Gira del Trofeo Original del Mundial patrocinada por Coca-Cola llega a España

La Gira del Trofeo Original

Aplazado el Sevilla-Girona por el 'aviso naranja' por lluvia y fuertes vientos

Infobae