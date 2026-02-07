El autor del himno de Amini dedica una canción a las víctimas de las protestas en Irán

Teherán, 7 feb (EFE).- Shervin Hajipour, cantante del himno de las movilizaciones desatadas por la muerte de Mahsa Amini en 2022 y ganador de un Grammy, ha publicado una canción dedicada a las víctimas de las protestas que sacudieron Irán los dos últimos meses y en las que murieron miles de personas en la represión estatal.

La canción “Yo soy Irán” está “dedicada a las víctimas y a los corazones afligidos de los supervivientes del sangriento diciembre”, cuenta Hajipour en su cuenta de Instagram, donde ha publicado un vídeo de su nuevo tema.

“Llévatelo todo otra vez, mi tierra, mi hogar, pero incluso mi cuerpo sin vida seguirá hablando, porque soy Irán”, reza la letra del cantante iraní, que se ha enfrentado a problemas judiciales en el pasado por su apoyo a las movilizaciones antigubernamentales.

“Botas en mi garganta, la soga alrededor de mi cuello, adelante abre mis heridas, aún así alza la voz, mis rodillas en el suelo, mi muerte es segura”, continua la canción.

“Y nunca me rendiré”, asegura el cantante en tono desafiante.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre cuando los comerciantes se echaron a la calles por la depreciación del rial y los problemas de acceso a las divisas en el país.

Pero lo que empezó como una reivindicación económica fue creciendo hasta convertirse en un movimiento ciudadano que pedía el fin de la República Islámica y que fue brutalmente reprimido los días 8 y 9 de enero.

En el vídeo musical de Hajipour aparecen fotografías y nombres de víctimas de las protestas en las que la República Islámica reconoce la muerte de 3.117 personas, pero la ONG opositora HRANA, con sede en EE.UU., los sitúa en 6.872 si bien continúa verificando más de 11.000 posibles muertes, así como 50.000 arrestos.

Hajipour asume en Instagram toda la responsabilidad por la publicación de la canción, que asegura que fue producida e interpretada por él mismo, sin la colaboración de amigos o familiares.

El cantante fue condenado en 2024 a tres años y ocho meses de prisión por propaganda contra el sistema, incitar a disturbios y alterar la seguridad nacional por la publicación de la canción 'Baraye' (Para) compuesta con tuits publicados por iraníes sobre la muerte de Mahsa Amini el 16 de septiembre de 2022 tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico.

En septiembre de 2024, el cantante fue amnistiado.

La muerte de Amini provocó unas protestas de marcado tono feminista en las que se pidió el fin de la República Islámica al grito de “vida, mujer, libertad”, pero que se apagaron tras meses de represión que causaron 500 muertos y 22.000 detenidos.

Hajipour fue galardonado con un premio a la mejor canción por el cambio social en la 65ª edición de los Grammy en febrero de 2023 por 'Baraye'.

Numerosos músicos, actores o futbolistas se han enfrentado a problemas judiciales en los últimos años en Irán por apoyar protestas o criticar a las autoridades.

En esta ocasión no ha sido diferente y 25 figuras del mundo artístico y deportivo hacen frente a casos judiciales y la confiscación de bienes por supuestamente apoyar o incentivar las protestas de diciembre y enero. EFE