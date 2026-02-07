Ascienden a 27 los muertos en una explosión en una mina de carbón en India

Al menos 27 personas han muerto a causa de una explosión registrada el jueves en una mina de carbón ilegal en el estado indio de Meghalaya, situado en el noreste del país, en la frontera con Bangladesh, según el último balance de las autoridades.

En las últimas horas han sido recuperados dos cadáveres más, según ha informado la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres y la Fuerza Estatal de Respuesta a Desastres, según recoge el diario indio 'The Hindu'.

Nueve trabjadores están ingresados en un hospital de Shillong, a unos 115 kilómetros de la mina y aún hay varias personas desaparecidas, por lo que la cifra final de fallecidos podría aumentar.

Los propietarios de la mina habrían detonado una carga de dinamita que provocó estas muertes. Se trata de Forme Chyrmang, de 36 años, y Shamehi War, de 42. "Hemos detenido a cuatro personas más tras una orden judicial emitida tres días después del arresto de los dos propietarios", ha explicado el portavoz policial Vikash Kumar. "También hemos cerrado varias minas ilegales y hemos confiscado maquinaria, explosivos y mechas", ha añadido.

El primer ministro indio, Narendra Modi, ha expresado sus condolencias y ha anunciado el pago de compensaciones a las familias de los muertos y los heridos.

Por el parte, el ministro principal de Meghalaya, Conrad Sangma, se ha mostrado "profundamente entristecido" por el "trágico accidente" en la mina. "El gobierno de Meghalaya ha ordenado una investigación exhaustiva en torno al incidente", ha dicho en redes sociales, donde ha prometido que "los responsables harán frente a medidas legales estrictas".