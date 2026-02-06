Zapatero ve "el mejor ambiente en diez años" en Venezuela y transmite su "gran confianza" en Delcy Rodríguez

“La esperanza ha regresado a Venezuela en muy poco tiempo después de años complejos”, sostuvo el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero durante su visita en Caracas, según publicó Europa Press, tras participar en varias reuniones con actores políticos venezolanos. Zapatero aseguró desde la capital venezolana sentirse plenamente confiado en la labor que encabeza Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada, y evaluó como favorable el ambiente político que atraviesa el país en el marco de los esfuerzos por la reconciliación.

El exjefe del gobierno de España manifestó ante los periodistas que su relación con Delcy Rodríguez es de larga data y frecuente, y recalcó su “gran confianza” en la dirigente. De acuerdo con Europa Press, Zapatero valoró los avances impulsados por Rodríguez al frente de la transición, describiendo como un cambio significativo el clima político presente en Venezuela. “Tengo una relación muy de largo alcance, casi diaria. Tengo una gran confianza en Delcy Rodríguez. En un tiempo récord está dando pasos que están produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela”, afirmó el exmandatario, según recogió el medio.

Rodríguez Zapatero se desplazó a Caracas en respuesta a una invitación de la propia Delcy Rodríguez con motivo de unas jornadas de reflexión sobre paz y convivencia. Durante su estancia, se reunió tanto con miembros del gobierno como con representantes de la oposición venezolana. Europa Press detalló que el expresidente remarcó la importancia del diálogo para superar la polarización política, observando que “a través del diálogo se han construido los mejores procesos”, e indicó que presencia un “renacer de Venezuela”.

En referencia a los últimos acontecimientos legislativos, Zapatero expresó su convencimiento absoluto respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado venezolano, especialmente la promesa gubernamental relacionada con una ley de amnistía. Europa Press informó que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves en primera lectura y de forma unánime el proyecto de ley de amnistía, una iniciativa presentada como un paso “decisivo” hacia la paz, según palabras de Delcy Rodríguez. El texto legal está orientado a facilitar la liberación de presos políticos y contribuir al proceso de reconciliación tras la salida de Nicolás Maduro del poder.

En sus declaraciones, recogidas por Europa Press, Rodríguez Zapatero subrayó que se atraviesa el mejor ambiente político en los últimos diez años, resultado de la dinámica impulsada por los sectores involucrados en el diálogo. Además, insistió en el valor de los principios de perdón y reencuentro. “Cada uno de nosotros somos mejores cuando ponemos el perdón, la reconciliación y el reencuentro como nuestros grandes ideales”, sostuvo el expresidente socialista.

Durante la última década, Rodríguez Zapatero ha tenido participación activa en diferentes negociaciones entre el liderazgo chavista y la oposición venezolana. Europa Press reportó que su rol ha sido señalado por el gobierno español de Pedro Sánchez como determinante en distintas etapas de la liberación de presos políticos y en la promoción de mesas de negociación destinadas a reducir la crisis política. Según consignó el medio, la combinación de estos factores ha favorecido un clima de esperanza para sectores de la sociedad venezolana que aspiran a una etapa de mayor entendimiento y paz institucional tras los largos años de tensión política.

La iniciativa de amnistía actualmente en discusión en la Asamblea Nacional significa para Zapatero una confirmación de los compromisos alcanzados entre los distintos actores. El exmandatario reiteró, según describió Europa Press, que no alberga ninguna duda de que el gobierno venezolano hará efectivo el cumplimiento de los acuerdos relacionados con liberaciones políticas.

Rodríguez Zapatero se mostró optimista ante los medios acerca de las oportunidades que puede generar la continuidad del diálogo y el avance de dicha ley. Para el expresidente, la promesa de amnistía representa no solo un gesto político, sino una herramienta para abrir nuevas oportunidades de convivencia en la vida pública venezolana. Mientras tanto, la comunidad internacional observa estos movimientos como parte del proceso de transición tras el fin de la presidencia de Nicolás Maduro y la búsqueda de una solución perdurable a las divisiones históricas del país.

Europa Press añadió que la gestión de Delcy Rodríguez ha sido resaltada por Zapatero como un factor central en el panorama político reciente, enmarcando la actuación de la presidenta encargada como determinante en la generación de este nuevo ambiente y calificando su liderazgo como decisivo para consolidar los avances logrados hasta el momento.