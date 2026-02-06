Un informe apunta a que Bolsonaro necesita seguimiento médico continuo, si bien puede permanecer en prisión

Un informe elaborado por la Policía Federal de Brasil ha concluido este viernes que el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses de cárcel por el intento de golpe de 2022, necesita seguimiento médico continuo, si bien puede permanecer en el complejo penitenciario de Papuda.

La evaluación, realizada el 20 de enero, muestra que Bolsonaro necesita un control riguroso de la presión arterial, una hidratación adecuada, una dieta fraccionada, así como acceso a pruebas periódicas y uso continuo de un dispositivo para la apnea de sueño.

No obstante, los médicos que han elaborado el informe han afirmado que estas medidas son compatibles con el entorno carcelario en el que se encuentra. Ante posibles caídas y episodios de confusión, han determinado que existe riesgo de tales eventos si el expresidente no cuenta con observación continua y pronta respuesta médica.

Entre las condiciones que presenta Bolsonaro se encuentra la apnea obstructiva del sueño grave, obesidad clínica, aterosclerosis sistémica, enfermedad por reflujo gastroesofágico, lesiones cutáneas y adherencias intraabdominales, según ha recogido 'O Globo'.

La evaluación médica fue ordenada por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes en medio de las solicitudes de su defensa para que el exmandatario cumpla su condena en prisión domiciliaria, alegando razones humanitarias.

Esto se produce después de que la esposa de Bolsonaro, Michelle, alertara del "riesgo real de muerte" del exmandatario por su débil estado de salud, afirmando que padece mareos y pérdida de equilibrio al ponerse de pie debido a los efectos secundarios de la medicación que necesita tomar.

Bolsonaro --que ha rechazado tratamiento psiquiátrico o psicológico, si bien ha recibido visitas de un pastor-- sufrió recientemente una caída de la cama que le provocó un traumatismo craneoencefálico leve sin daño intracraneal.

El exmandatario, intervenido a finales de diciembre de una hernia inguinal, fue también operado en los siguientes días con el objetivo de que el personal médico pudiera bloquearle los nervios frénicos derecho e izquierdo --que controla los movimientos del diafragma-- y así frenar sus crisis de hipo persistente, por las que se ha visto aquejado en reiteradas ocasiones en los últimos meses.

Bolsonaro, de 70 años, ha tenido diversos problemas abdominales, hernias y obstrucciones intestinales después del apuñalamiento que sufrió en 2018 cuando era candidato. Desde finales de noviembre cumple una pena de prisión de 27 años y tres meses por el intento de golpe de Estado que lideró entre 2022 y 2023 contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.