Un estudio revela que 41 estados norteamericanos se están calentando, cada uno de forma distinta

Diferentes regiones de Estados Unidos (EEUU) están experimentando patrones distintos de calentamiento climático, según un estudio publicado en PLOS Climate por personal investigador de la Universidad de Zaragoza (UNIZAR) y de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).

Esta variación regional, descubierta gracias a la aplicación de una nueva metodología cuantitativa, revela que el "calentamiento global-local" está mucho más extendido de lo que indican los análisis convencionales, basados únicamente en la temperatura media.

El cambio climático es un problema global, pero sus efectos pueden variar regionalmente, lo que exigiría estrategias de mitigación y de adaptación específicas en cada territorio y decisiones de políticas climáticas a nivel tanto global como local.

Sin embargo, esta variabilidad climática rara vez se examina en detalle, a diferencia de otros temas relevantes para las políticas públicas, como la salud o el estatus económico. En este estudio, los autores proporcionan un marco para comparar las tendencias detalladas de temperatura en los 48 estados contiguos de Estados Unidos, los continentales que se sitúan en el centro de América del Norte.

"Históricamente, la mayoría de estudios climáticos se han centrado en la temperatura media. Es como intentar entender la desigualdad económica de un país mirando solo el PIB per cápita: te pierdes lo que ocurre con los más ricos y los más pobres", ha explicado uno de los autores del estudio, Jesús Gonzalo, catedrático del Departamento de Economía de la UC3M.

NUEVA TIPOLOGÍA CLIMÁTICA

El equipo investigador ha utilizado la base de datos de temperaturas PRISM para el período 1950-2021. Esta base combina más de 26.000 observaciones diarias de temperatura por estado, a partir de las cuales se obtiene el rango completo de temperaturas locales.

Con base en esta distribución, los autores proponen una nueva tipología climática para una región determinada, que depende de los ritmos de crecimiento de las temperaturas bajas y altas en dicha zona. Para comparar el calentamiento entre regiones, desarrollan el concepto de "dominancia de calentamiento", una herramienta que analiza la distribución completa de las temperaturas --y no solo la media--, revelando patrones ocultos del cambio climático.

En consonancia con investigaciones anteriores, los resultados muestran que solo 27 estados (el 55%) presentan un aumento en las temperaturas medias, pero 41 estados (el 84%) muestran un aumento en al menos una parte de su rango de temperatura. Por ejemplo, los estados de la costa oeste han experimentado aumentos en sus temperaturas anuales más altas, mientras que muchos estados del norte han experimentado aumentos en el rango inferior de temperaturas.

"Mirando más allá de las temperaturas medias, mostramos que la mayoría de los estados de Estados Unidos se están calentando en partes específicas de la distribución de temperaturas, incluso cuando el calentamiento medio no es estadísticamente significativo. Esto revela fuertes desigualdades regionales en cómo se experimenta el cambio climático a lo largo de EEUU", ha señalado la otra autora del estudio, Lola Gadea, catedrática de Economía Aplicada en la Universidad de Zaragoza.

Resulta probable que estas diferencias regionales tengan impactos variables en factores como la agricultura y la salud pública, así como en la percepción pública y el compromiso con la acción climática, según los investigadores. Este mismo método analítico podría aplicarse también en futuros estudios a otros impactos climáticos variables, como los cambios en las precipitaciones y el aumento del nivel del mar.

RESULTADOS POR ESTADO

Esta investigación identifica patrones regionales muy marcados que las medias tradicionales pasaban por alto. En la zona oeste, en estados como California, Oregón, Washington o Nevada, el calentamiento se debe principalmente a que las temperaturas altas suben más rápido que las bajas. Es decir, los días de calor son cada vez más extremos, lo que incrementa la dispersión térmica y el riesgo de olas de calor.

En estados como Dakota del Norte y Sur, Minnesota, las temperaturas mínimas están subiendo más rápido que las máximas. Es decir, los inviernos se están "suavizando", lo que reduce la variabilidad térmica. Mientras que la zona sur, curiosamente, es la que parece más estable: estados como Alabama, Misisipi o Texas muestran pocas señales de tendencia si se miran los datos agregados, aunque el estudio advierte de cambios en partes específicas de su distribución.

El estudio también establece un ranking de los estados que experimentan un calentamiento más intenso --lo que los autores denominan "dominancia fuerte"--. La lista la encabezan Rhode Island, Arizona, Connecticut, Massachusetts y California. Estos estados actúan como "líderes" del calentamiento, registrando incrementos de temperatura más severos que el resto del país.

Otro dato llamativo que arroja la investigación es la correlación entre las zonas de mayor calentamiento y la orientación política. Los estados con una "dominancia de calentamiento" más fuerte --principalmente en las costas noreste y oeste-- coinciden mayoritariamente con el voto demócrata, mientras que las zonas donde el calentamiento es estadísticamente menos evidente --el sur y partes del interior-- tienden a ser republicanas.

Esta nueva forma de medir el cambio climático no es solo un ejercicio teórico. "Detectar si una región se calienta porque sus veranos son más infernales o porque sus inviernos desaparecen es crucial para diseñar políticas de adaptación efectivas", han indicado ambos investigadores. Las medidas para proteger la agricultura, la salud pública o las infraestructuras deben ser diferentes según el tipo de calentamiento que sufra cada región.

Esta investigación ha contado con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación, de la Agencia Estatal de Investigación y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, entre otros organismos.