Remsoft adquiere INFLOR, plataforma mundial de inteligencia forestal en expansión

FREDERICTON, Nuevo Brunswick, 6 de febrero de 2026

La adquisición agrega un sistema de gestión forestal líder y fortalece la visibilidad de extremo a extremo en toda la cadena de valor forestal

FREDERICTON, Nuevo Brunswick, 6 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Remsoft, líder mundial en soluciones de inteligencia forestal, adquirió INFLOR (inflor.com), especialistas en sistemas de gestión forestal (FMS, por sus siglas en inglés) con más de 20 años de experiencia y en los que confían organizaciones forestales, terratenientes e inversores de América del Sur, América del Norte y Europa.

La adquisición avanza la visión de Remsoft de una plataforma de inteligencia forestal conectada y basada en la nube que reúne datos, planificación, optimización y ejecución operativa para impulsar decisiones más inteligentes en toda la cadena de valor forestal mundial. Al incorporar a INFLOR a su cartera, Remsoft agrega un FMS comprobado de nivel empresarial y brinda a INFLOR acceso a la marca, escala y base de clientes de Remsoft a nivel mundial y acelera su ampliación en América del Norte, Europa y Australasia.

INFLOR ayuda a las organizaciones forestales a gestionar su cadena de suministro forestal, incluidos activos forestales, inventarios, silvicultura, certificaciones y cumplimiento con claridad y confianza. Junto con la planificación, optimización y análisis de Remsoft, los clientes obtendrán una visión más completa de sus operaciones forestales, desde inventarios y planes de gestión hasta pronósticos y estrategias.

"INFLOR es una opción natural para Remsoft", afirmó Kevin Lim, director ejecutivo de Remsoft. "Su FMS es ampliamente confiable para la gestión de activos forestales y el cumplimiento. Al incorporar INFLOR a Remsoft, estamos fortaleciendo la base de nuestra plataforma de inteligencia forestal y ayuda a los clientes a conectar mejor los datos de gestión forestal con la planificación, la toma de decisiones y la administración".

Juntos, Remsoft e INFLOR ofrecerán a los clientes una única fuente de información en toda la cadena de valor forestal. Su plataforma combinada ayudará a las organizaciones forestales a ser más transparentes, mejorar la certificación e informes de cumplimiento y alinear mejor la gestión forestal sostenible con los objetivos comerciales.

La fuerte presencia de INFLOR en Brasil y América del Sur en general respalda la continua expansión mundial de Remsoft, mientras que la presencia establecida de Remsoft en América del Sur, América del Norte, Europa y Australasia genera nuevas oportunidades de crecimiento para la empresa y sus clientes.

"En Brasil, Remsoft ya tiene operaciones establecidas y fuerte presencia en el mercado. La adquisición de INFLOR es una oportunidad única que respalda nuestro crecimiento y aporta valor agregado a nuestros clientes en América del Sur", declaró Franc Roxo, director general de Remsoft Ltda., filial de Remsoft en Brasil.

"Unirse a Remsoft es una etapa siguiente emocionante para INFLOR", expresó Carlos Albuquerque, director general de INFLOR. "Nuestro enfoque siempre ha sido ofrecer un FMS confiable y moderno en el que las organizaciones puedan confiar. Formar parte de Remsoft nos permite escalar esa misión a nivel mundial y conectar los datos de gestión forestal con planificación e inteligencia avanzadas para ayudar a los clientes a cumplir con los desafíos operativos, de inversión y sostenibilidad actuales".

La adquisición se basa en la estrategia de crecimiento de Remsoft, respaldada por Banneker Partners, para ampliar su plataforma de inteligencia forestal mediante inversiones específicas en tecnologías complementarias y experiencia mundial.

"INFLOR fortalece a Remsoft en el centro de gestión forestal e inteligencia de activos", comentó Steven Ballantyne, socio operativo de Banneker Partners. "Juntas, ofrecen a las organizaciones forestales mundiales una solución de inteligencia forestal completa y lista para empresas".

Acerca de RemsoftRemsoft ofrece software de planificación inteligente para la cadena de valor forestal. Al combinar análisis avanzados con décadas de experiencia en el sector, Remsoft ayuda a las organizaciones a planificar con precisión, actuar con confianza y adaptarse al cambio. Con Remsoft, cada decisión está impulsada por un crecimiento sostenible que respalda la inteligencia en un mundo en evolución.Obtenga más información: https://www.remsoft.com

Acerca de INFLORINFLOR ofrece un moderno sistema de gestión forestal que permite a las organizaciones forestales gestionar activos forestales, silvicultura, inventarios, certificaciones y cumplimiento con claridad y control. INFLOR, con la confianza de clientes de Sudamérica y Europa, ayuda a las organizaciones a convertir los datos forestales en información procesable.Más información: https://inflor.com

Acerca de Banneker PartnersBanneker Partners es una empresa de capital privado especializada en invertir y hacer crecer negocios de software empresarial. La empresa se centra en el valor sostenible mediante buenas prácticas, iniciativas de crecimiento y adquisiciones estratégicas y apoya a los fundadores y equipos de gestión para mejorar el valor para el cliente. Para más información, visite https://www.bannekerpartners.com.

Contacto para los medios: Anna Edwards, anna.edwards@remsoft.com

