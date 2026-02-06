¿Qué es el Gran Reemplazo? La teoría avivada tras la regulación de migrantes en España

Jorge Ocaña

Madrid, 6 feb (EFE).- El magnate Elon Musk y figuras de la extrema derecha europea han usado el anuncio de la regularización de inmigrantes en España para avivar en redes la antigua teoría de la conspiración del Gran Reemplazo, que defiende, sin pruebas, la existencia de un plan oculto para sustituir a la población autóctona de Europa por extranjeros de terceros países.

La teoría sostiene que los flujos migratorios no son un proceso natural, sino que son orquestados por una élite globalista que busca crear una masa poblacional sin identidad para facilitar el consumo y el control político.

En muchas ocasiones, los contenidos que se adscriben a esta tesis usan datos inflados o tergiversados, o imágenes falsas y fuera de contexto para alertar del reemplazo poblacional que sucede en Occidente.

Diversos internautas han visto en la regularización extraordinaria de migrantes en España un avance en el desarrollo de esta tesis, que ha sido promovida por la Administración de Estados Unidos y ha llegado incluso a inspirar atentados.

¿Qué es el Gran Reemplazo?

Aunque ideas similares han existido desde el siglo pasado, el término fue popularizado por el escritor francés Renaud Camus en su obra homónima publicada en 2011.

En esa obra, el francés plantea que las élites políticas y económicas de Europa son autoras de una confabulación para reemplazar la actual población blanca y cristiana del viejo continente por inmigrantes de Oriente Medio y el norte de África.

El autor, y sus seguidores, señalan que el resultado final no es una sociedad multicultural, sino la sustitución física, espiritual y lingüística de la población.

En Estados Unidos, esta tesis, que lleva alimentándose años desde foros de internet hasta saltar a la primera línea política nacional, tiene algunas connotaciones distintas: el reemplazo vendría de población principalmente latinoamericana y sería promovido por figuras del Partido Demócrata.

En todo caso, ambas vertientes usan como argumento los bajos datos de natalidad en Occidente y el aumento de la presión migratoria en algunos países para hablar de un cambio demográfico, aunque en muchos casos las cifras están descontextualizadas o son exageradas.

Es el caso de algunos contenidos que claman contra la supuesta islamización de Reino Unido difundiendo datos inflados del número de mezquitas, personas que profesan el islam o de la obligatoriedad de esa religión en las escuelas.

También los internautas que suelen difundir esta narrativa inundan las redes con imágenes de personas musulmanas en las calles de capitales occidentales, pese a ser minoría, para magnificar la realidad.

La teoría ha sido promovida por grupos conspiracionistas en foros y redes sociales, pero también ha sido alentada por figuras de la extrema derecha e incluso la Administración de Donald Trump, que en su estrategia de seguridad acusó a la UE de provocar la desaparición de la civilización europea por la migración.

Recientemente, Eva Vlaardingerbroek, una conocida figura de la extrema derecha neerlandesa, acusó al Gobierno de España de reemplazar a la población nativa tras anunciarse la intención de legalizar la situación de miles de migrantes.

La medida también fue criticada por Elon Musk en su red social X, donde cruzó comentarios con la eurodiputada Irene Montero, a quien llegó a acusar de defender el "genocidio" tras unas declaraciones de la política sobre el Gran Reemplazo.

La teoría, además, ha impulsado algunos atentados terroristas. En 2019, un supremacista blanco mató a 51 personas en dos mezquitas de Christchurch (Nueva Zelanda) tras publicar un manifiesto de 74 páginas en la que acusaba a los inmigrantes de ser "un grupo de invasores" con aspiraciones de reemplazar étnicamente a su "propia gente".

En 2022, otro hombre asesinó a diez personas en Búfalo (Nueva York) y también dejó dicho en un manifiesto que creía en la teoría de la conspiración racista del Gran reemplazo. EFE