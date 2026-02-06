Osasuna sigue lanzado y asalta Balaídos (1-2)

Vigo, 6 feb (EFE).- Tres paradas decisivas de Sergio Herrera y dos goles de Ante Budimir y Raúl García, el del croata para abrir el marcador y el de su compañero para sentenciarlo en el minuto 79, dieron a Osasuna su segunda victoria liguera consecutiva a domicilio, después de doblegar a un Celta que encadena su tercera jornada sin vencer y desaprovecha una nueva oportunidad para asaltar la quinta plaza. EFE

Vigo, 6 feb (EFE).- El italiano Alessio Lisci, entrenador de Osasuna, no escondió su satisfacción por los tres puntos “de oro” que sumó su equipo ante el Celta en Balaídos aunque consideró que un empate hubiese sido lo más justo.

“Estamos muy contentos porque es muy difícil jugar contra el Celta, un equipo que tiene las ideas muy claras. Hemos merecido ganar más en la ida que hoy, esta noche lo más justo era un empate. Ambos hemos podido marcar y ganar, por eso digo que el empate era lo más justo. Pero cuando estás en una buena dinámica todo se gira a tu favor”, manifestó.

El técnico rojillo apuntó que este partido era muy importante para el futuro de su equipo por el calendario que se avecina.

“Hoy era fundamental ganar porque empezamos una serie de partidos muy difíciles. Son tres puntos que valen oro, pero todavía no hemos hecho nada porque con los puntos que tenemos no nos vamos a salvar”, indicó.

Aplaudió la buena respuesta que ha dado su equipo sin dos jugadores importantes como Lucas Torró y Jon Moncayola: “La semana pasada hicimos un buen partido sin Aimar y nos quedaba la asignatura pendiente de hacerlo sin Monca. Y creo que lo hemos hecho, pese a no ser nuestro mejor partido. Estoy muy contento con el trabajo de los que han entrado desde banquillo”.

Finalmente, al ser cuestionado por la acción del penalti, Lisci fue claro: “Para mí es falta clarísima, pero por suerte hemos podido arreglarlo. Fer le pisa y le da con la rodilla, para mí es falta muy clara”. EFE

dmg/asc

Vigo, 6 feb (EFE).- Claudio Giráldez, entrenador del Celta, lamentó tras la derrota de su equipo que los dos goles de Osasuna llegaran en acciones defensivas “muy mejorables” de sus jugadores.

“Me ha gustado mucho el equipo, salvo en las dos acciones de sus goles porque últimamente las estábamos defendiendo bien y hoy no lo hicimos. La primera es una acción de transición, y en la segunda nos meten gol teniendo nosotros tres jugadores en el área y ellos dos”, comentó.

“Pero más allá de eso, creo que hemos defendido bien. Radu no ha hecho ninguna parada, no han tirado más a portería que en los goles. Lo que menos me ha gustado del partido, más allá de sus goles, es que no hemos tirado a portería, y menos abajo que era un día para hacerlo. Si hubiésemos aprendido un poquito de Oyarzabal hace dos semanas, hoy hubiéramos ganado”, añadió.

Giráldez incidió en que su equipo necesita “sumar diez puntos más” para certificar su permanencia en LaLiga, por eso él no quiere pensar en Europa “hasta que consigamos ese primer objetivo”.

“Mi ambición no es ser quinto a estas alturas, mi ambición era ganar este partido para dar otro paso hacia nuestro objetivo”, declaró el técnico gallego. EFE

dmg/asc