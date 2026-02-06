Noruega investiga a su ex primer ministro Jagland por presunta corrupción relacionada con Jeffrey Epstein

El Ministerio de Exteriores noruego ha recibido una solicitud para impulsar el levantamiento de la inmunidad de Thorbjorn Jagland, medida necesaria para profundizar en la pesquisa penal que lo vincula con Jeffrey Epstein. La investigación se centra en la etapa en la que Jagland ejerció como presidente del Comité Noruego del Nobel y secretario general del Consejo de Europa, cargos que, según las autoridades, requieren un análisis exhaustivo de posibles favores recibidos durante su administración. Según publicó la Autoridad Nacional para la Investigación y el Enjuiciamiento de Delitos Económicos y Ambientales de Noruega (Okokrim), el proceso se basa en una sospecha de "corrupción agravada" ligada a documentos del fallecido financista estadounidense.

Okokrim detalló que la causa se fundamenta en la existencia de documentos recientemente divulgados, que abarcan el periodo en el que Jagland ostentó relevantes funciones en organismos internacionales. Las pesquisas buscan determinar si el exmandatario recibió regalos, préstamos o viajes de parte de Epstein, lo cual, de confirmarse, podría constituir delitos vinculados a la corrupción. Pal Lonseth, director de Okokrim, subrayó que la amplitud del material implica una evaluación que podría extenderse debido al volumen de información contenida en los archivos de Epstein.

De acuerdo con Okokrim, el alcance de la investigación también incluye la revisión sistemática de todos los documentos relacionados con Epstein, derivados de la reciente difusión de más de tres millones de archivos asociados a la red criminal encabezada por el magnate estadounidense. El organismo recalcó que el procedimiento abarca no solo a Jagland, sino también a otras personalidades noruegas que habrían mantenido vínculos con Epstein. El mismo jueves, el Foro Económico Mundial (FEM) confirmó la apertura de una investigación independiente respecto a Borge Brende, exministro de Exteriores de Noruega y actual director ejecutivo de la organización con sede en Davos.

El propio Brende comunicó públicamente la existencia de la investigación interna, mencionando su disposición para colaborar y su interés en el esclarecimiento de los hechos. La pesquisa hacia Brende responde a la publicación de correos electrónicos y mensajes de texto entre él y Epstein, revelados en los documentos recientemente liberados. Según informó el medio de prensa, estos contactos forman parte del material bajo análisis, tras el escándalo que implica a figuras internacionales en la red de corrupción y abuso asociada al financista estadounidense.

Jagland, quien estuvo al frente del Comité Noruego del Nobel y dirigió el Consejo de Europa, se encuentra ahora bajo la lupa de la justicia noruega por hechos ocurridos durante sus años en dichos organismos. Tal como reportó Okokrim, el levantamiento de la inmunidad se presenta como un paso fundamental para permitir que las autoridades examinen a fondo cualquier posible irregularidad cometida por el exfuncionario en el ejercicio de sus responsabilidades internacionales.

La investigación se enmarca en una oleada de escándalos que han sacudido a la elite política noruega desde la aparición de los archivos de Epstein. El ministerio fiscal insistió en que el análisis completo de los documentos podría demandar tiempo, debido a la magnitud y el nivel de detalle de los materiales involucrados. Las autoridades adelantaron que mantendrán actualizaciones conforme se obtengan nuevos elementos derivados del examen de los archivos, señalando que los procedimientos avanzarán dependiendo de los hallazgos y la cooperación recibida tanto a nivel nacional como internacional.

El caso resalta la implicación de altos cargos noruegos en los sucesos asociados a uno de los mayores escándalos internacionales recientes. La investigación anunciada por Okokrim cuenta con respaldo institucional para rastrear posibles actos de corrupción vinculados a cargos de relevancia en organismos internacionales, conforme los datos contenidos en los registros de Epstein. El seguimiento de la situación continuará mientras se desarrolla el proceso judicial y el análisis documental por parte de las autoridades noruegas y las entidades encargadas, tal como consignó la autoridad investigadora nacional.