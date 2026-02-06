Agencias

Milagros Tolón expresa su apoyo a la delegación española en Milán: "Sois un orgullo para nuestro país"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, expresó su apoyo a la delegación española, la más numerosa, con 20 participantes, junto a la de Sochi 2014, que disputará desde este viernes y hasta el 22 de febrero, los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina, y afirmó que son un "orgullo" para el país.

"Arrancan los Juegos Olímpicos de Invierno y quiero enviar un abrazo enorme a nuestros 20 deportistas, y también a sus entrenadores y equipos técnicos, que conforman la delegación más numerosa de nuestra historia, igualando a la de Sochi de 2014. Para llegar hasta aquí hay años de preparación, de constancia y de trabajo de equipo", dijo en declaraciones facilitadas por el ministerio.

Milagros Tolón recordó que, desde el Gobierno de España, acompañan a los deportistas "con el apoyo al deporte de alto rendimiento y con el trabajo conjunto con las federaciones" y el Comité Olímpico Español (COE).

"Sois un orgullo para nuestro país y proyectáis el nombre de España a todo el mundo, junto con los valores de esfuerzo, respeto, igualdad y juego limpio, que os definen como deportistas y también nos definen como sociedad. Disfrutad, competid con orgullo y sentid el aliento de todo el país. Mucha suerte, estamos con vosotros y con vosotras", concluyó la máxima responsable de Deportes del Ejecutivo.

