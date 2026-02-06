La regularización extraordinaria despierta inquietud entre la población migrante y alertas por estafas

La regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Gobierno ha despertado inquietud entre la población migrante y alertas por estafas en las que personas ofertan tramitar el procedimiento, cuando este aún no está habilitado, a cambio de dinero.

En este sentido, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha alertado de que ciertas personas se encuentran en la actualidad ofertando por dinero tramitar la solicitud para acceder a la regularización a través de las redes sociales.

Según explica la coordinadora del equipo Jurídico de CEAR, Elena Muñoz, en declaraciones a Europa Press, tanto personas que ya están siendo atendidas por la organización como otras que contactan por primera vez, se dirigen a la entidad con dudas y expectativas en torno a este proceso desde que tuvo lugar el anuncio por parte del Ejecutivo. "Lo primero es intentar transmitir calma y transmitir información verídica. La regularización todavía no está aprobada", recalca.

Al igual que a CEAR, hay extranjeros que se han puesto en contacto con Accem para pedir información sobre el proceso de regularización. Las principales dudas se repiten de forma generalizada: cómo será el procedimiento, cuándo se podrá iniciar, qué documentación será necesaria y cómo obtenerla. Además, existe una preocupación especial por los certificados de antecedentes penales, debido a las dificultades, costes o demoras para conseguirlos en algunos países de origen.

"Nosotros lo que hacemos es explicárselo más detalladamente y también les recomendamos que tengan toda la documentación en vigor. Por ejemplo, el pasaporte, que se fijen si está vencido o no para renovarlo y que también vayan tramitando con el país de origen el certificado de antecedentes penales, porque eso ya se ha anunciado que se va a solicitar", apuntan desde Accem en declaraciones a Europa Press.

En comunidades como Andalucía, las entidades de Federación Sur Acoge están registrando un "incremento muy significativo" de consultas. Las personas migrantes se acercan tanto de manera presencial como por teléfono o cita previa, con una "alta carga de expectación", especialmente entre quienes llevan años en España sin haber logrado regularizar su situación.

Mientras, en Galicia, la regularización no ha registrado mayor presión en oficinas de Extranjería o en la propia Delegación del Gobierno. En este sentido, fuentes de la Delegación de la comunidad han insistido en declaraciones a Europa Press en que la situación "está bastante tranquila de momento".

Por su parte, Cantabria Acoge está recibiendo a diario más de 50 peticiones de información, pero como la normativa no se ha publicado, la situación es de "tensa espera" ya que es algo "muy determinante" para la vida de estas personas.

Por otro lado, en Madrid varios argelinos se han personado en la Embajada de Argelia para conseguir el certificado de antecedentes penales o la autorización consular que permite a un familiar tramitar ese certificado, requisito imprescindible para la regularización. Igualmente, en Barcelona se han producido largas colas de gente ante el Consulado de Pakistán por el mismo motivo.

EL GOBIERNO PIDE "CALMA"

En esta línea, el Gobierno pidió "calma" este miércoles y recordó que aún no está abierto el plazo para acceder a la regularización extraordinaria de migrantes.

En concreto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, explicó que, de momento, y hasta este viernes día 6 de febrero, el texto inicial está a audiencia pública, lo que significa que se abre a la participación ciudadana para su consulta y presentación de aportaciones.

Una vez concluido este período, expuso que se procederá a la inclusión de las aportaciones que se estimen y se remitirá a diversas instituciones para la remisión de informes. En este apartado, añadió que resultará "fundamental" el informe del Consejo de Estado, que "otorgará las máximas garantías jurídicas a este Real Decreto, cuya redacción definitiva pasará de nuevo por Consejo de Ministros y, finalmente, será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE)". Será entonces cuando comience el plazo de presentación de las solicitudes, que se prevé sea en torno a principios del mes de abril.

En todo caso, la Secretaría de Estado de Migraciones pidió a la ciudadanía afectada por este proceso que consulte las fuentes oficiales del Gobierno de España y canales de información acreditados, como la página web y redes sociales de este Ministerio. Finalmente, insistió que el contenido final del texto "aún no es el definitivo".

FEMP ACLARA QUE AYUNTAMIENTOS "CARECEN DE INFORMACIÓN"

Precisamente, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aclaró el pasado martes que los ayuntamientos "carecen de información" sobre la regularización extraordinaria de migrantes. "Son muchos los interesados en obtener información del proceso y se dirigen a los consistorios a recabar datos, sin que estos puedan responder a sus demandas", señaló.

Asimismo, indicó que los ayuntamientos "carecen de información" y que "poco más pueden añadir" a lo que expresó recientemente la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde avanzó que se habilitarán espacios para lleva a cabo la tramitación: Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, vía telemática y oficinas de la Seguridad Social.

Finalmente, la FEMP expuso que los ayuntamientos están remitiendo a las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno a los ciudadanos que acuden a oficinas municipales a preguntar por el proceso de la regularización extraordinaria de migrantes.