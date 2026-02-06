La exedil de Móstoles denunciará al alcalde por presunto acoso sexual y a la Comunidad por filtración de correos

La exconcejala de Móstoles presentará la próxima semana una denuncia ante los juzgados por un presunto caso de acoso sexual por parte del alcalde de este municipio, Manuel Bautista, y prepara otra contra la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Supremo por la supuesta filtración de correos personales.

Su abogado, el letrado Antonio Suárez-Valdés y especialista en delitos de acoso, ha detallado a Europa Press que la denuncia relatará las presuntas maniobras de acoso sexual que habría sufrido por parte del regidor y el posterior acoso laboral.

Además, la exedil denunciará ante el Tribunal Supremo la filtración de correos electrónicos, que habrían sido difundidos sin su consentimiento. La afectada sostiene que se produjo "una invasión" de su correo oficial, con accesos no autorizados, borrado de mensajes y utilización del contenido con fines ajenos a su función pública.

Según el letrado, la denuncia por la supuesta filtración busca esclarecer quién ordenó o facilitó dicha filtración, si desde la Comunidad de Madrid o desde el entorno del Partido Popular de Madrid, por un posible delito de revelación de secretos y otros.

El letrado sostiene que su clienta no denunció antes el supuesto caso de acoso sexual por presiones con mensajes como "piensa en tus hijos" o "en tu padre", especialmente tras la última reunión mantenida, en la que, según afirma, fue tratada de forma presuntamente intimidatoria.

El abogado explica que el borrado de correos de su ordenador ya se denunció pero fue archivado por el juez. Una decisión que fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid, que aún no ha señalado fecha para deliberación y fallo.

DEFIENDE SU PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

El alcalde de Móstoles defendió este jueves, en rueda de prensa, su presunción de inocencia y aseguró que se ha construido un relato "que no se corresponde con la realidad".

"Nadie de mis concejales me han pedido que dimita porque no hay una acusación como tal, es decir, la vía judicial no se ha explorado y en la vía del Comité de Derechos y Garantías el caso está archivado. Por tanto, una información periodística creo que no es suficiente para que se tome ninguna decisión", ha sostenido el regidor en una rueda de prensa ante los medios de comunicación.