La Bahía de San Francisco calienta motores para el Super Bowl

San Francisco (EE.UU.), 6 feb (EFE).- A dos días del Super Bowl LX entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, la Bahía de San Francisco comienza a calentar motores, con miles de personas esperadas este fin de semana para participar en un fin de semana de fiesta previo a la disputa de la gran final de la NFL.

El Levi's Stadium de Santa Clara será el escenario del Super Bowl, pero la NFL colocó su cuartel general para este fin de semana en San Francisco, a cerca de 65 kilómetros del estadio.

En la zona del Moscone Convention Center, en pleno centro de San Francisco, se notan las pancartas gigantes con la cara de Bad Bunny, el encargado de uno de los espectáculos del descanso más esperados de los últimos años.

Y es que será el primer repertorio completamente en español en un 'show' del descanso, un desafío a la narrativa cultural latina de Estados Unidos en la era más radical del Gobierno de Donald Trump.

En el Moscone Center también se han reunido cientos de medios, televisiones internacionales y 'streamers' para calentar las horas previas a la final.

Por las calles de San Francisco ya se dejan ver los aficionados de los Patriots y de los Seahawks, cuyas franquicias reeditarán en Santa Clara el Super Bowl de 2015.

Entre los aficionados llegados este viernes a San Francisco también estuvieron los padres de uno de los protagonistas, el venezolano Andy Borregales, primer jugador de su país en pisar el escenario de un Super Bowl.

"Orgullo, muy orgullosa de él, del equipo, de todo lo que han logrado este año. Aquí estamos, con los nervios bien fuertes, pero ahí vamos. Acabamos de llegar y esperamos que todo salga bien", aseguró a EFE Vivian Martínez, madre de Andy.

"Es un orgullo que pueda representar al país, allá en Venezuela estamos todos vueltos locos. Primera vez que hay un venezolano en la NFL, y más jugando en un Super Bowl, todo muy nuevo", prosiguió.

En el Levi's Stadium de Santa Clara, Borregales contará con el apoyo de sus padres, de su hermano, de su esposa y muchos amigos, pero también tendrá claro el cariño desde la distancia de todo su país.

Como cada año, la NFL organizó en San Francisco la denominada 'NFL Experience', con campos de fútbol, juegos para niños, objetos de colección como cascos y camisetas firmadas, áreas para jugar al Madden 2026, el videojuego oficial de la liga, además de restaurantes y bares.

Será la segunda vez que el Super Bowl se disputa en el Levi's Stadium, con el único precedente jugado precisamente en 2015.

A tres días del partido, las entradas más baratas para un asiento en el Levi's Stadium se venden por 3.600 dólares en la plataforma de venta en línea VividSeats. Las más caras superan los 16.000 dólares.