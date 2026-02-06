El temporal de lluvia corta 180 carreteras por inundaciones y desprendimientos, y la nieve afecta a otras 36

En la red principal de carreteras, los conductores han tenido que afrontar este viernes interrupciones y restricciones de velocidad debido a la acumulación de nieve, sobre todo en la A-52 en Pardornelo, Zamora, donde la Dirección General de Tráfico (DGT) limitó la velocidad máxima a 100 kilómetros por hora, permitiendo la circulación únicamente con precaución. En paralelo, la región de Andalucía ha concentrado la mayor cantidad de cortes viarios provocados por lluvias intensas y desprendimientos de tierra, con un total de 140 vías inutilizadas, según informó la DGT.

Según detalló el organismo, se han contabilizado hasta 180 carreteras cerradas en distintas regiones españolas debido a inundaciones y desplazamientos de tierra, la mayoría de ellas localizadas en Andalucía, siendo la provincia de Cádiz la más afectada. Entre las principales rutas bloqueadas se encuentran la A-48 en Vejer de la Frontera, en Cádiz, en sentido Tarifa, así como la A-44 en Campillo de Arenas, Jaén, en dirección hacia Granada. La provincia de Badajoz también figura en el informe con la interrupción en la salida 382 de la A-5 a la altura de Talavera la Real en dirección a la EX-363.

El medio de comunicación reportó que el fenómeno meteorológico también complicó la situación en otras comunidades, como Castilla y León, Navarra, Asturias y Extremadura, donde la presencia de nieve ha forzado el establecimiento de restricciones en 36 carreteras adicionales. De acuerdo con la DGT, estas rutas afectadas se extienden por provincias como Granada, Huesca, León, Salamanca, Cáceres y distintas zonas de Asturias y Navarra. Ante esta situación, las autoridades han insistido en la importancia de extremar las medidas de precaución, recomendando consultar el estado de las carreteras antes de emprender cualquier desplazamiento.

Las complicaciones derivadas del temporal han tenido repercusiones también en la circulación por la aparición de accidentes en ciertos tramos. Según consignó la DGT, en la Región de Murcia se registró una incidencia relevante en la A-7 a la altura de Santomera, en dirección a Alicante. Paralelamente, en Cantabria se produjo un accidente en la A-67, a su paso por Mogro en sentido Santander, que provocó retenciones de hasta 7 kilómetros, dificultando considerablemente el tránsito en la zona.

Tráfico destacó la concurrencia de fenómenos meteorológicos extremos en distintos puntos del territorio español, con rutas inundadas en el sur y nevadas en el norte y el interior. Esta situación obligó a las autoridades a reforzar sus mensajes de alerta y a desplegar operativos para mantener informados a los viajeros sobre el estado de la red viaria. Según publicó la DGT, los accesos y salidas de algunas de las principales arterias del país quedaron completamente cerrados al tráfico como medida preventiva ante el riesgo de accidentes y nuevos desprendimientos.

El organismo reiteró la necesidad de atender las recomendaciones oficiales, mantener una velocidad moderada y evitar desplazamientos innecesarios en áreas afectadas por el temporal. De acuerdo con los últimos reportes, equipos de mantenimiento y emergencias continúan sus labores para despejar las vías y restaurar la circulación en las regiones más impactadas por las lluvias y la nieve.