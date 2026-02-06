El sapo concho de Bad Bunny emerge como cartel de protesta anti-ICE antes del Super Bowl

En las calles céntricas de San Francisco, la imagen adaptada del sapo concho comenzó a aparecer en afiches acompañados de mensajes como “ICE Out” y “Chinga la migra”, justo en los días previos al Super Bowl LX, según reportó la agencia EFE. Esta campaña visual, sin autoría reconocida hasta el momento, ha marcado el pulso de las manifestaciones sociales en el contexto de un evento que concentra la atención nacional e internacional, convirtiendo a la ciudad en uno de los focos de debate sobre políticas migratorias y protección de las comunidades latinas.

De acuerdo con EFE, el sapo concho, un peluche relacionado inicialmente con la biodiversidad de Puerto Rico y popularizado por el artista Bad Bunny durante su última gira, fue resignificado en las calles de San Francisco. Usado como símbolo de resistencia frente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la figura se consolidó como emblema de protesta justo mientras llegaban decenas de miles de visitantes y la cobertura mediática aumentaba por el Super Bowl. Las frases empleadas evocan consignas históricas de resistencia de la comunidad latina y chicana en Estados Unidos, en un momento donde la percepción de vulnerabilidad por los operativos migratorios recientes impacta a migrantes e indocumentados.

La campaña, detalló EFE, refleja una inquietud creciente en la comunidad latina ante la intensificación de los controles federales y el temor a redadas, contexto agravado por acciones de ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en otras ciudades como Mineápolis. En esos casos, las operaciones derivaron incluso en muertes de civiles, lo que contribuyó a una mayor preocupación respecto a la seguridad de los migrantes, aun en ciudades como San Francisco que mantienen el estatus de ciudad santuario. Según la normativa vigente, dicha categoría restringe la cooperación entre autoridades locales y agencias federales de inmigración, sin embargo, EFE recogió testimonios de residentes migrantes que continúan viendo posible la exposición a operativos debido a oscilaciones en las políticas nacionales.

El fenómeno llamativo de los afiches con el sapo concho no solo movilizó a simpatizantes de la causa migrante, sino también críticas y posicionamientos encontrados. El medio EFE informó que la notoriedad de la campaña motivó la reacción del expresidente Donald Trump, quien manifestó públicamente su rechazo a la participación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo y lo consideró una “pésima elección”; responsabilizó a la campaña por “sembrar odio” y comunicó que no asistiría al partido como muestra de desaprobación. Estas declaraciones, difundidas por EFE, pusieron aún más atención sobre la estrategia gráfica y el uso de íconos culturales en protestas públicas.

Con el incremento del flujo de visitantes y la presencia de medios globales por el Super Bowl, la colocación de los afiches en sitios de alta concurrencia extendió el alcance del mensaje. EFE explicó que el proceso de resignificación de símbolos culturales en entornos urbanos permite que figuras vinculadas originalmente al arte o a la cultura ecológica, como el sapo concho, se conviertan en herramientas de denuncia que hacen visible el debate sobre protección de derechos y políticas de migración, atrayendo tanto apoyo como polémica.

La reacción institucional ante la inquietud ciudadana no se hizo esperar. EFE recogió la declaración de Cathy Lanier, encargada de la seguridad en la NFL, quien buscó tranquilizar a comunidades de migrantes y a asistentes al evento, asegurando que no se desplegarían acciones de ICE en el interior ni en las inmediaciones del partido. Esta afirmación tenía como objetivo contrarrestar el temor existente, frecuentemente reportado por los implicados en campañas de denuncia sobre redadas previas y las consecuencias asociadas a intervenciones federales.

El despliegue gráfico y el uso del sapo concho como nuevo símbolo de movilización han sido interpretados por grupos sociales y representantes políticos como una acción directa durante un periodo marcado por la intensificación de las revisiones migratorias. EFE subraya cómo esta manifestación artística y social logra situar el debate migratorio en el centro de la conversación pública, enfocando la discusión en la efectividad de las protecciones ofrecidas por ciudades santuario y las diversas maneras en que la cultura popular puede transformarse en plataforma de reclamo social.

La falta de autoría explícita en la iniciativa refuerza su carácter espontáneo y el sentido compartido de urgencia entre quienes se sienten afectados por los cambios en la política migratoria federal, según expone la cobertura de EFE. El fenómeno pone en circulación nuevas estrategias de visibilidad dentro del activismo urbano, aprovechando eventos mediáticos y figuras reconocidas como Bad Bunny para trasladar denuncias y demandas ante la opinión pública más amplia.

En este contexto, la campaña logra canalizar preocupaciones inmediatas de seguridad, identidad y derecho, en momentos donde la visibilidad mediática de San Francisco potencia el impacto de cada expresión pública. Según describió EFE, tanto el despliegue del sapo concho como la utilización de consignas emblemáticas consolidan su papel en la narrativa de la resistencia latina y renuevan el repertorio simbólico mediante el cual comunidades migrantes reclaman atención y garantías frente a contextos de incertidumbre y vigilancia federal.

El debate sobre los límites y alcances de la protección en ciudades santuario gana fuerza, involucrando no solo a residentes, sino también a referentes políticos, organizaciones sociales y visitantes que observan el fenómeno en tiempo real. Las consignas y figuras presentes en los afiches, combinadas con la coyuntura del Super Bowl y la proyección internacional, intensifican el análisis sobre las condiciones de vida, los derechos y la percepción de los migrantes en Estados Unidos, según expone la información recopilada por EFE a lo largo de su cobertura de la campaña y sus reacciones.