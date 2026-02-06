El danés Jonas Vingegaard no participará en el UAE Tour por su caída en Málaga y una "enfermedad posterior"

El accidente sufrido por Jonas Vingegaard durante un entrenamiento en la provincia de Málaga el 26 de enero provocó que el ciclista danés detuviera temporalmente su preparación para la nueva temporada. El bicampeón del Tour de Francia no llegó a padecer lesiones graves tras la caída, pero posteriormente una enfermedad no especificada agravó la situación, y ahora enfrenta una pausa más amplia en su calendario competitivo. Según informó el equipo Visma-Lease a Bike, el corredor se ausentará del UAE Tour, prueba por etapas programada en Emiratos Árabes Unidos entre el 16 y el 22 de febrero. La combinación de ambos incidentes genera incertidumbre sobre su agenda deportiva para los próximos meses y la forma en que su recuperación podrá influir en su participación en las principales carreras del año.

De acuerdo con el comunicado publicado este viernes por la escuadra Visma-Lease a Bike, la ausencia de Vingegaard en el UAE Tour responde tanto al accidente como a los efectos de la enfermedad experimentada poco después. “Jonas Vingegaard no estará en la alineación inicial del UAE Tour a finales de este mes. Una reciente caída seguida de una enfermedad ha descartado su participación prevista”, anunció el equipo. El propio corredor expresó que tenía el deseo de volver a competir en esa carrera y lamentó la decisión, aunque la consideró necesaria para priorizar su recuperación integral y poder enfocarse en los desafíos venideros.

Tal como consignó Visma-Lease a Bike, la caída del ciclista se produjo mientras llevaba a cabo una sesión de entrenamiento, justo cuando ultimaba detalles para el arranque de la temporada. Aunque en un primer momento se descartaron consecuencias corporales serias, la aparición de un malestar posterior —cuyo origen no fue detallado públicamente— forzó una extensión en sus días de reposo y postergó indefinidamente su regreso a la competencia.

El corredor danés, ganador de las ediciones 2022 y 2023 del Tour de Francia y de la Vuelta a España en 2025, tenía como meta inicial el UAE Tour. Ahora, la atención se centra en su posible participación en la Volta a Catalunya, programada del 23 al 29 de marzo. Estos contratiempos han puesto en duda el resto de su calendario. El equipo remarcó esa incertidumbre al puntualizar que la meta más importante de la temporada para Vingegaard es el Giro de Italia, aunque su presencia en las próximas competencias dependerá de la evolución de su estado físico.

El medio Visma-Lease a Bike citó palabras del propio ciclista: “Tenía muchas ganas de volver al UAE Tour, así que me decepciona que hayamos tenido que tomar esta decisión. La combinación del accidente y la enfermedad posterior lo hicieron necesario. Es mejor recuperarme por completo primero para poder concentrarme en mis próximos objetivos”. Esta declaración refleja el enfoque del atleta, priorizando la recuperación a corto plazo antes de retomar la competencia.

La baja del deportista ocurre mientras numerosos equipos confirmaron sus plantillas para la primera gran cita del calendario internacional en Emiratos Árabes Unidos. La ausencia de uno de los máximos favoritos deja abierta la competencia y reconfigura la estrategia de otros rivales de cara a una temporada en la que el Tour de Francia, la Vuelta a España y particularmente el Giro de Italia permanecen en el horizonte como las máximas aspiraciones tanto individuales como grupales.

Según informó Visma-Lease a Bike, la planificación deportiva de Vingegaard no está completamente definida tras estos incidentes. La decisión tomada busca evitar cualquier tipo de complicación posterior que pueda comprometer la integridad del ciclista a largo plazo. Los responsables médicos del equipo supervisan tanto la recuperación física tras la caída como la evolución de la enfermedad que lo mantiene apartado de los entrenamientos.

Con el calendario internacional avanzando y el inicio de la temporada en curso, la baja de Jonas Vingegaard del UAE Tour representa un movimiento relevante en el ámbito del ciclismo profesional, tanto por lo inesperado del doble contratiempo como por la trascendencia deportiva de un ciclista que en los últimos años ha ocupado posiciones de liderazgo en el pelotón mundial.