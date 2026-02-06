El Córdoba CF solicita el aplazamiento del partido ante el Ceuta por la "imposibilidad de viajar con garantías"

El Córdoba CF ha fundamentado su solicitud de aplazamiento del partido previsto en Ceuta señalando que, debido a la actual situación meteorológica en Andalucía, no se considera posible el traslado tanto del equipo como de los seguidores en condiciones que aseguren su integridad. Según publicó el club en un comunicado recogido por diversos medios, la petición se dirigió de manera formal a las autoridades y organismos deportivos competentes, y la entidad se mantiene a la espera de una decisión oficial acerca del encuentro programado para el domingo 8 de febrero a las 16:15 horas en Ceuta.

De acuerdo con la información difundida por el club y reportada por distintas plataformas, la preocupación principal radica en la gravedad de las condiciones climatológicas que afectan al sur de la península Ibérica. El Córdoba CF detalló que "a día de hoy, no es posible garantizar el desplazamiento de la expedición cordobesista ni de nuestros aficionados en condiciones óptimas de seguridad". Ante ese panorama, el club andaluz formalizó su inquietud mediante un escrito dirigido a los estamentos responsables de la competición.

El comunicado del Córdoba CF, recogido por medios de la región, subraya que la petición fue motivada por la extraordinaria situación meteorológica registrada en las últimas jornadas. En el texto se informó que la entidad no solo considera inviable el traslado del primer equipo, sino también del grupo de seguidores que tenía previsto acompañar al conjunto para el partido correspondiente a la fecha señalada.

La solicitud llegó a raíz de previsiones meteorológicas adversas que, según el club, comprometen la normalidad de los servicios de transporte y limitan las posibilidades de viajar a la ciudad autónoma de Ceuta en condiciones seguras. De acuerdo con lo expresado por la directiva en el comunicado, la prioridad es resguardar la integridad tanto de los futbolistas y cuerpo técnico como de la afición, por lo que resultaría injustificable asumir riesgos ante la inestabilidad climatológica.

El medio destacó que hasta el momento el club permanece pendiente de la respuesta oficial por parte de las autoridades organizativas del torneo y de los organismos encargados de la seguridad y la movilidad en situaciones de emergencia. Mientras no se resuelva la petición, la fecha y horario originales del partido entre Córdoba CF y el Ceuta continúan sujetos a modificación.

El contexto en el que se enmarca la petición de aplazamiento está vinculado a episodios recientes de fenómenos meteorológicos adversos en Andalucía, que han alterado el funcionamiento regular de infraestructuras y medios de transporte en la región. Esto ha elevado el nivel de alarma y motivó que diferentes entidades suspendieran o aplazaran actividades deportivas y sociales programadas en territorio afectado, según informaron medios locales.

El Córdoba CF, mediante su comunicado, insistió en que "queda a la espera de la resolución correspondiente" y reiteró su disposición a seguir las indicaciones de los organismos responsables, priorizando en todo momento la protección de la plantilla y de la afición. La decisión final ahora depende de la evaluación de la solicitud por parte de los responsables del campeonato y de las autoridades competentes en materia de seguridad y protección civil.