EEUU aprueba importar hasta 80.000 toneladas de carne de res extra de Argentina este año

Washington, 6 feb (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que permitirá l importación de un cupo adicional de 80.000 toneladas métricas de carne magra de Argentina en 2026 para garantizar el suministro de carne molida en el país.

En la orden, divulgada por la Casa Blanca, Trump sostiene que la medida que beneficia a Argentina se debe a que el suministro interno de carne magra de res "será insuficiente para satisfacer la demanda a precios razonables debido a un desastre natural (sequía e incendios) y a una perturbación grave del mercado nacional".

Las 80.000 toneladas de carne de res magra asignadas a Argentina serán administradas por orden de llegada en cuatro tramos trimestrales de 20.000 toneladas métricas cada uno y el primer envío está previsto para el 13 de febrero próximo.

Con esta medida, Trump está modificando temporalmente el contingente arancelario de carne de res y busca estabilizar los precios en el mercado, luego de que este producto alcanzara precios récord a finales de 2025 de hasta 6,69 dólares por libra, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales.

Un día antes de anunciar esta medida, Estados Unidos y Argentina firmaron un acuerdo para eliminar aranceles recíprocos para más de 2.000 productos de ambos países de una diversa gama de sectores productivos.

El nuevo acuerdo exclusivo para la carne magra argentina sucede después de que en noviembre de 2025 el presidente argentino, Javier Milei, viajara a Miami para el America Bussines Forum, donde había adelantado que Trump beneficiaría al país suramericano con una cuota de importación de carne como muestra de la estrecha cooperación comercial entre ambos países.

El respaldo de Washington a Buenos Aires también se ha reflejado en el plano financiero ya que el año pasado el Departamento del Tesoro de EE.UU. respaldó las gestiones del Gobierno de Milei ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos, en el marco de un esquema de asistencia que incluyó compromisos de financiamiento por unos 40.000 millones de dólares. EFE

