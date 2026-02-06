Detenido un "participante clave" del asalto al Consulado de EEUU en Bengasi (Libia) en 2012

Tras la llegada a la base aérea de Andrews de Zubair al Bakush, las autoridades de Estados Unidos procedieron a formalizar su custodia con miras a un juicio en el país. Según informó el medio El País, el Gobierno de Estados Unidos confirmó la detención de al Bakush por su implicación en el ataque al consulado estadounidense en Bengasi, en el este de Libia, ocurrido en 2012. Este episodio se cobró la vida de cuatro ciudadanos estadounidenses, incluido el embajador Christopher Stevens, y marcó un punto de inflexión en la seguridad diplomática estadounidense en la región.

El anuncio fue realizado este viernes por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien señaló que al Bakush está identificado como uno de los responsables clave en el asalto al consulado. El comunicado oficial presenta a al Bakush como participante central de los sucesos del 11 de septiembre de 2012, fecha en que hombres armados ingresaron por la fuerza al complejo diplomático, generando un incendio que desencadenó la muerte del embajador Stevens y del funcionario del Departamento de Estado Sean Smith. Según detalló El País, estos hechos derivaron luego en un segundo ataque, unas horas más tarde, contra una base de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) situada cerca del consulado, en el que murieron los contratistas de seguridad Tyrone Woods y Glen Doherty.

De acuerdo con la información proporcionada por El País, la detención de al Bakush ocurre varios años después de la condena de Ahmed Abu Jatala, señalado previamente como uno de los organizadores principales del ataque. Un jurado estadounidense lo declaró culpable de proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas, destrucción de propiedad, portar armas y poner en riesgo la vida de los diplomáticos estadounidenses, aunque fue absuelto de los cargos más graves asociados directamente con la muerte de los estadounidenses involucrados en el incidente. Jatala recibió una sentencia de 22 años de prisión tras ser hallado responsable de cuatro de los veintiocho cargos presentados en su contra; sin embargo, fue absuelto de catorce cargos, en parte porque la Fiscalía reconoció que no existían pruebas suficientes que lo vinculasen directamente con el uso de armas de fuego o con la provocación de incendios en las instalaciones.

La operación que resultó en la detención de al Bakush no ha revelado hasta ahora detalles sobre el lugar y el momento precisos del arresto. Las autoridades estadounidenses informaron, según consignó El País, que la captura se realizó en coordinación con diversas agencias de seguridad y bajo sigilo, con el objetivo de salvaguardar los intereses de seguridad y de justicia.

El asalto al consulado de Estados Unidos en Bengasi generó repercusiones políticas relevantes dentro de la política estadounidense y a nivel internacional. La noche del 11 de septiembre de 2012, el complejo diplomático fue incendiado tras un ataque armado, lo que llevó a la muerte del embajador Stevens y de Sean Smith. Posteriormente, un segundo grupo de asaltantes atacó una base de la CIA, empleando armas ligeras y proyectiles de mortero contra el recinto, lo que ocasionó la muerte de los contratistas Tyrone Woods y Glen Doherty.

Este acontecimiento ha permanecido en el foco de la atención política y judicial tanto en Estados Unidos como en el contexto de Libia, donde la inestabilidad política ha facilitado la actuación de diversos grupos armados. La Administración estadounidense reportó, según El País, que la detención de al Bakush representa un paso importante dentro del proceso de rendición de cuentas por los hechos de Bengasi, en medio de una investigación que ha buscado identificar y llevar ante la justicia a todos los responsables de la cadena de ataques de esa jornada.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer si existen más sospechosos identificados ni el alcance total de la investigación en relación con los ataques de 2012. Según detalló El País, la llegada de al Bakush a territorio estadounidense marca el inicio de un proceso judicial en el que será acusado de delitos relacionados con terrorismo y asesinato, y en el que se analizará su grado de participación dentro de las distintas etapas del asalto.

La fiscal general Pam Bondi resaltó la importancia del procedimiento judicial que ahora deberá enfrentar al Bakush. En paralelo, el procesamiento previo de Ahmed Abu Jatala, como recordó El País, sentó precedentes sobre la dificultad de vincular de forma directa a los responsables materiales e intelectuales de los hechos con las consecuencias fatales para el personal diplomático estadounidense. En el juicio contra Abu Jatala, la Fiscalía reconoció la ausencia de pruebas que lo situaran como autor directo de los disparos o de los incendios que provocaron la muerte de Stevens, Smith, Woods y Doherty.

El caso de Bengasi continúa formando parte central de los debates sobre la protección de las misiones diplomáticas estadounidenses y la responsabilidad de grupos armados en zonas de elevado conflicto. El proceso legal que enfrentará Zubair al Bakush será seguido de cerca por observadores y medios, como El País, que han dado cobertura continuada a las repercusiones de los ataques y a la búsqueda de justicia para las víctimas de aquel episodio.