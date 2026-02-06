Cierra el Aeropuerto de Córdoba por seguridad ante la crecida del río

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir advirtió que se enfrenta a un escenario de riesgo similar al de las inundaciones ocurridas en febrero de 2010, un evento que afectó entonces a unas 3.000 personas, como detalló el medio. En respuesta al rápido aumento del caudal del río Guadaluquivir tras los efectos de la borrasca Leonardo, las autoridades decidieron evacuar 704 viviendas en Córdoba y en municipios ribereños, y poner en marcha una serie de medidas de emergencia.

El Aeropuerto de Córdoba no abrirá sus puertas durante toda la jornada del viernes debido a motivos de seguridad, tras el incremento sostenido del nivel del río Guadalquivir, que durante las últimas horas superó los 5,6 metros de altura en la capital. Esta información fue proporcionada por Aena, que también comunicó que no se han programado vuelos comerciales y recomendó a la población mantenerse informada a través de las cuentas oficiales del Servicio de Emergencias 112 Andalucía. Además, instó a los ciudadanos a extremar la precaución en sus desplazamientos, según publicó el medio.

El ascenso de las aguas se intensificó con el paso reciente de la borrasca Leonardo. Datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir indican que en solo 28 horas el nivel del río pasó de 2,5 a 5 metros, con registros que cerca de las 23,00 horas del jueves alcanzaron la cota de cinco metros. Este incremento repentino llevó al comité asesor provincial del plan de emergencias a decretar el desalojo de zonas inundables tanto en Córdoba capital como en diversos municipios de la cuenca.

Entre los municipios con habitantes afectados por los desalojos se encuentran Villa del Río, Montoro, Pedro Abad, El Carpio, Villafranca de Córdoba, Almodóvar del Río, Posadas y Palma del Río, además de varios sectores de la capital. Las evacuaciones han seguido un protocolo ordenado definido por el comité asesor, con el objetivo de minimizar riesgos y proteger la integridad de la población.

La suspensión de las actividades académicas afecta a centros educativos ubicados en áreas próximas al río y otras zonas vulnerables. Para acoger a los vecinos que debieron dejar sus hogares, el Palacio de Deportes de Vista Alegre se preparó como punto principal de evacuación en la ciudad. Si la situación lo exige, también está previsto acondicionar el polideportivo de la Fuensanta como centro de apoyo adicional para acogida de evacuados.

La Policía Nacional mantiene bajo vigilancia las áreas donde se han realizado desalojos para garantizar la seguridad y prevenir incidentes en las viviendas temporalmente abandonadas. Por su parte, el comité asesor provincial del plan de emergencias estableció su centro de mando avanzado en el edificio Plaza de la Constitución, sede de la Junta de Andalucía en Córdoba, coordinando desde allí la respuesta institucional.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) activó un sistema de alertas, y a las 18:44 horas del jueves emitió un nuevo mensaje Es-Alert dirigido a los teléfonos móviles de los residentes en las zonas más próximas al cauce del Guadalquivir en Córdoba capital. Este sistema busca asegurar que la ciudadanía reciba en tiempo real las instrucciones y avisos más recientes sobre la evolución de la emergencia.

De acuerdo con la información proporcionada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y reportada por los medios de comunicación, todas estas acciones forman parte del despliegue del plan de emergencia frente al desbordamiento del río, cuyo incremento se agravó en los últimos días debido a las precipitaciones y el impacto directo de la borrasca.

El seguimiento constante de los datos hidrológicos y meteorológicos, así como la comunicación permanente entre organismos de seguridad, equipos de atención de emergencias y autoridades regionales, persigue reducir las consecuencias para la población y salvaguardar vidas y bienes. Las autoridades locales y organismos estatales recomiendan a la población seguir de cerca las comunicaciones oficiales y abstenerse de circular por áreas inundadas o afectadas por la crecida, según consignó el medio.

La situación ha generado una respuesta coordinada que involucra la colaboración de distintos organismos en la gestión de los desalojos y en la implementación de restricciones de movilidad y actividades, con la intención de limitar el impacto de las inundaciones y proteger a los habitantes de las zonas afectadas.