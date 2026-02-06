Cardi B, la invitada favorita de aficionados para acompañar a Bad Bunny en el Super Bowl

Los Ángeles (EE.UU.), 5 feb (EFE).- La rapera Cardi B es la artista invitada que más desean los aficionados de la NFL para acompañar a Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, según una encuesta realizada por el portal Vegas Insider.

El sondeo se realizó entre más de 3.000 seguidores del fútbol americano en Estados Unidos, y también posicionó la colaboración del puertorriqueño con la cantante de ascendencia dominicana 'I Like It', como el tema más deseado para la noche en la que se enfrentarán los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra.

Cardi B acaparó el 33 % de los votos como la opción preferida para compartir escenario con Benito Martinez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, seguido de Drake con el 21 %, y Marc Anthony con 14 %.

El top 5 lo completaron el español Enrique Iglesias, con 12,4 %, y el también puertorriqueño Daddy Yankee con el 11,7 %.

Otros artistas contemplados fueron la mexicano estadounidense Becky G, quien obtuvo el 11.5 % de los votos; el colombiano J Balvin, que acumuló el 5,9 %; o la española Rosalía, que obtuvo el 3.9 % de los votos.

En cuanto al repertorio, la colaboración 'I Like It', interpretada por Bad Bunny, Cardi B y J Balvin, se posicionó como la canción más solicitada para el espectáculo de medio tiempo con el 18 % de los votos.

A este tema le siguieron varias canciones del álbum 'Un verano sin ti' (2022), como la colaboración con Rauw Alejandro 'Party' (6,7 %), 'Moscow Mule' (6,1 %) y 'Tití Me Preguntó' (5,4 %), así como 'Dakiti', junto a Jhay Cortez, incluida en 'El último tour del mundo', con el 4,3 %.

El domingo 8 de febrero Bad Bunny hará historia al convertirse en el primer solista hispano en protagonizar un descanso del Super Bowl, el evento deportivo más importante de EE.UU. en el que ya había participado en 2020 como invitado especial del show de Shakira y Jennifer Lopez.

El cantante puertorriqueño sumará este logro al alcanzado el pasado domingo, cuando se convirtió en el primer artista en ganar un Grammy estadounidense a álbum del año con un disco totalmente en español, por 'Debí tirar más fotos'.

Su actuación se llevará a cabo en un contexto político tenso en Estados Unidos, marcado por la polarización social y el protagonismo del debate migratorio y cultural motivado por la dura campaña contra los migrantes del presidente Donald Trump.

Trump, que tenía previsto asistir, rechazó acudir al evento argumentando que no quería desplazarse tan lejos de la capital estadounidense y que no le gustaban los artistas escogidos en referencia al puertorriqueño y la banda de rock Green Day, que también participará en el evento. EFE