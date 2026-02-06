Ayuso (Hefame): "Casi 200 acciones consolidan a la Fundación y muestran que creemos en una Farmacia con vocación social"

Fundación Hefame cerró el año 2025 consolidando su compromiso con la mejora de la salud y el bienestar de la sociedad a través de numerosas acciones formativas, investigadoras, sociosanitarias y humanitarias. A lo largo del ejercicio, la entidad reforzó su apoyo a la farmacia rural, la docencia y la investigación en salud, además de desarrollar proyectos solidarios tanto en España como en territorio internacional.

El presidente de Hefame y de su Fundación, Enrique Ayuso, ha destacado que "casi 200 acciones consolidan a la Fundación y muestran que creemos en una Farmacia con vocación social". Asimismo, ha señalado que "cada una de las acciones que impulsa la entidad responde a una forma de entender nuestra responsabilidad como cooperativa: estar cerca de las personas, especialmente allí donde más se nos necesita", según informaron fuentes de la cooperativa en una nota de prensa.

Entre los hitos más relevantes del año figura la firma de un convenio con la Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar), orientado a reforzar el papel esencial de los farmacéuticos en entornos rurales y despoblados, mediante iniciativas formativas y docentes vinculadas a las ciencias de la salud y servicios adaptados a las necesidades específicas de estas boticas. "Apoyar a la farmacia rural es cuidar del tejido sanitario y social de muchos municipios, y hacerlo con formación y recursos es una inversión directa en equidad y cohesión territorial", ha señalado Ayuso.

ACCIÓN SOCIAL Y HUMANITARIA

La acción social y humanitaria volvió a ocupar un lugar destacado, con proyectos dirigidos a poblaciones vulnerables y programas de cooperación internacional. Entre ellos, el envío de productos básicos a aldeas remotas de Marruecos, acciones de reforestación en zonas afectadas por incendios en España, apoyo humanitario a la población desplazada en Gaza o el desarrollo de una farmacia con laboratorio en un hospital de San Juan de Dios en Togo, destinada a mejorar el acceso a medicamentos esenciales y la formación de profesionales sanitarios locales. "Son iniciativas que nacen de la convicción de que la salud es un derecho universal y de que, como entidad sanitaria, debemos contribuir a hacerlo posible", subrayó Ayuso.

En el ámbito de la formación y la divulgación científica, la entidad desarrolló en 2025 una intensa actividad, con la organización de 57 conferencias, 12 mesas redondas, tres sesiones científico-clínicas y dos jornadas formativas, además de su participación en una decena de congresos nacionales e internacionales. A ello se suman becas para estudiantes de Farmacia de la Universidad de Castilla-La Mancha, visitas formativas a sus almacenes logísticos y la presentación de publicaciones especializadas, como un libro centrado en la salud mental de niños y jóvenes.

Asimismo, en 2025 se inauguraron dos 'Aulas simuladas de farmacia Fundación Hefame', en Cuenca y Murcia, una iniciativa que refuerza su apuesta por una formación innovadora, práctica y alineada con la realidad profesional y que responde, según apunta el presidente a la "firme apuesta de la entidad por acompañar a los futuros profesionales desde sus primeros pasos, ofreciéndoles espacios de aprendizaje que conecten el conocimiento con la práctica diaria".

En el ámbito de la investigación, Fundación Hefame finalizó, durante 2025, tres proyectos centrados en la detección y seguimiento de la enfermedad de Chagas, la integración de la farmacia comunitaria y la atención primaria, y el enfoque multidisciplinar de la salud mental. De forma paralela, continuó respaldando la investigación en áreas relacionadas con el cáncer de mama y de próstata, así como con la innovación y los servicios de bienestar.

Durante el pasado año, la entidad entregó diversos galardones, entre los que se destaca el 'Premio Anual Fundación Hefame' de la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia, así como varios premios en el marco de la XXV Semana Mundial del Cerebro y del V Congreso Internacional Simpodader, centrados en farmacia social y la innovación. A ello se suma su participación en los III Premios Europeos de Economía Social, con el reconocimiento a una iniciativa educativa inclusiva y sostenible desarrollada en Turquía.

La Fundación recibió también en 2025 un reconocimiento especial de la Asociación Española Contra el Cáncer por su contribución a la investigación contra el cáncer de mama y de próstata, y el presidente ha recordado que "el apoyo a la excelencia científica y el respaldo a iniciativas que impulsan el conocimiento, la innovación y una sanidad más comprometida con las personas".

Ayuso subraya que "los resultados de 2025 demuestran que nuestra Fundación no solo reafirma su labor un año más, sino que amplía su impacto social", y anticipa que el objetivo para este año "es seguir creciendo en colaboración, innovación y responsabilidad, poniendo siempre la salud y las personas en el centro de nuestra actuación".