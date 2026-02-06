Asociación Cristiana de Nigeria confirma la liberación de 183 fieles secuestrados en enero

Lagos, 6 feb (EFE).- Todos los feligreses secuestrados el pasado enero en ataques simultáneos de hombres armados contra tres iglesias en el noroeste de Nigeria, en el estado de Kaduna, han sido puestos en libertad, confirmó este viernes a EFE la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN), que cifró en 183 el número de fieles liberados.

"Sí, todos han sido devueltos y agradezco a Dios el regreso sano y salvo de nuestros hermanos y hermanas. Algunos regresaron antes y otros fueron liberados después. Ayer estuve en la Casa de Gobierno para recibirlos. Damos gracias a Dios de que ninguno haya muerto", declaró a EFE por teléfono el presidente de la CAN en Kaduna, el reverendo Maaji Caleb.

"Sin embargo, algunos presentan heridas y están siendo atendidos en el hospital. Esta es una gran noticia no sólo para la CAN, sino para todos los nigerianos", agregó Caleb, al aclarar el número de secuestrados, que ha sido confuso desde que ocurrieron los hechos.

"Siempre hay confusión cuando suceden cosas así, pero, por lo que pudimos determinar ayer, 183 fueron secuestrados y todos han sido devueltos", explicó el reverendo, quien dijo desconocer si se pagó un rescate para lograr la liberación de los cautivos.

"En cuanto al pago del rescate -concluyó-, desconozco si se pagó o no. No participé en la negociación ni en la operación de rescate. Ni siquiera sé cómo se logró su liberación".

El pasado martes, la Policía de Kaduna aseguró a EFE que 80 de 168 feligreses secuestrados el pasado enero en dichos ataques habían regresado a sus hogares.

El jefe de la localidad de Kurmin Wali, Ishaku Danazumi, había confirmado esa cifra también a medios locales, al detallar que las víctimas lograron escapar poco después del secuestro, pero permanecieron escondidos durante días por miedo a ser raptados de nuevo.

Según detalló entonces a EFE el reverendo John Hayyab, presidente de la CAN en los estados del norte del país, los hechos sucedieron el pasado 18 de enero, cuando hombres armados atacaron tres iglesias de manera simultánea.

Según Hayyab, los asaltos ocurrieron mientras la Iglesia Evangélica Ganando a Todos (ECWA) y las iglesias católicas llamadas “Querubines” y “Serafines” celebraban servicios dominicales.

La CAN confirmó a EFE los secuestros al día siguiente de que ocurrieran, pero tanto las autoridades locales como la Policía negaron inicialmente los ataques y las fuerzas de seguridad alegaron que las denuncias de raptos son difundidas por "promotores del conflicto" que buscan desestabilizar Kaduna y socavar la paz.

Días después, el portavoz de la Policía nigeriana, Benjamin Hundeyin, admitió los hechos en un comunicado tras "la verificación posterior por parte de las unidades operativas y las fuentes de inteligencia".

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques constantes por parte de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas". EFE