91-97. El Barça reacciona desde el triple y la defensa en Vitoria

Vitoria, 6 feb (EFE).- El Barcelona reaccionó este viernes desde el triple y la defensa y fue de menos a más para superar a Kosner Baskonia, 91-97, en una gran segunda mitad de Joel Parra.

El catalán concluyó con 25 créditos de valoración y lideró a su equipo tras el descanso para romper la racha de cuatro derrotas consecutivas.

El acierto exterior y los momentos de Nico Laprovittola y Darío Brizuela fueron clave en la reacción del equipo de Xavi Pascual, que se remangó en defensa para dejarle al Baskonia sólo en cinco triples.

Mamadi Diakité fue el mejor de los locales con 16 puntos y 5 rebotes, pero los de Paolo Galbiati no encontraron soluciones en el cinco contra cinco.

Los baskonistas entraron mejor en el partido con un parcial de 14-4 y mucha actividad de Markus Howard, muy presente en los dos lados de la pista. Dos faltas consecutivas de Khalifa Diop condicionaron la puesta en escena de los de Paolo Galbiati que entraron con un buen nivel defensivo.

Xavi Pascual se vio obligado a rotar su quinteto inicial, pero los culés no encontraban acierto desde el triple. Siete puntos consecutivos de Kevin Punter amortiguaron la salida de los locales, que volvieron a estirar la renta desde la defensa con un 25-12, hasta que cinco puntos más de Darío Brizuela colocaron el 27-17 del primer cuarto.

El escolta vasco dio un punto más al conjunto barcelonista, que sumó a Toko Shengelia para apretar el marcador con un parcial de 5-14.

Cinco puntos de Gytis Radzevicius dieron aire al Baskonia, que perdió brío cuando el Barça se puso a trabajar en defensa, pero volvió a abrir un pequeño hueco, mientras Toko Shengelia y Rodions Kurucs tenían su particular batalla en la pintura.

Los de Xavi Pascual leyeron bien la defensa de cambios de los baskonistas y sacaron dos triples desde la esquina que dejaron todo abierto para la segunda mitad, 51-48.

El Barça se puso por delante tras el descanso con tres triples consecutivos de Nico Laprovittola y Will Clyburn, que fueron entrando en juego, pero otro lanzamiento exterior con falta de un gris Tim Luwawu-Cabarrot devolvió la iniciativa a un Baskonia que sufría en el cinco contra cinco.

Darío Brizuela volvió a dinamizar el juego de los culés, que cerraron lograron sus primeras ventajas importantes con un 4-14 para cerrar el tercer asalto, 68-76.

El Baskonia seguía con problemas desde el triple y no podía recortar distancias. La grada se encendió con la cuarta falta señalada a Rodions Kurucs, que aceleró la entrada en bonus de los locales, de lo que se aprovechó el Barcelona a través de Joel Parra, que sumó puntos gratis para colocar un 78-88.

Los catalanes subieron la dureza defensiva y los vitorianos sudaban para anotar, mientras el choque tomaba un color blaugrana con un triple lejano de Nico Laprovittola, 80-91, a 3:30 del final.

Solo Mamadi Diakité estaba inspirado en un Baskonia que crecía desde el tiro libre con la arena cayendo en el reloj a toda velocidad.

La línea del 4,60 fue el mejor aliado de los de Paolo Galbiati, que se acercaron a cuatro puntos, 91-95, a 50 segundos del final, pero el Barça controló el final del choque hasta el 91-97.

- Ficha técnica:

91 - Kosner Baskonia (27+24+17+23): Forrest (6), Howard (11), Radzevicius (10), Kurucs (6) y Diop (2) -cinco inicial-, Frisch (2), Spagnolo (8), Simmons (10), Luwawu-Cabarrot (12), Omoruyi (8) y Diakité (16).

97 - Barcelona (17+31+28+21): Laprovittola (15), Punter (7), Clyburn (14), Miles Norris (4) y Willy (-) -cinco inicial-, Vesely (8), Brizuela (14), Satoransky (-), Shengelia (16), Marcos (3), Cale (-) y Parra (16).

Árbitros: Mehdi Difallah (Francia), Olegs Latisevs (Letonia), Guido Giovannetti (Italia). Eliminaron a Toko Shengelia por faltas personales (min.38) y a Vesely (min.39).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 27 de la Euroliga, disputado en el Buesa Arena de Vitoria ante 10.066 espectadores. Unos minutos antes, ambos equipos, a través de sus capitanes, se intercambiaron camisetas del entrenador vitoriano Xabier Añua, fallecido en el mes de julio de 2025, que dirigió a las dos escuadras, entre otras. EFE