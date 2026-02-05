Agencias

Unicaja activa una línea especial de financiación al 0% para apoyar a los afectados por las inundaciones

Guardar

Unicaja ha habilitado una línea especial de financiación al 0% TAE para apoyar a los afectados en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura por las inundaciones ocasionadas por las borrascas registradas entre diciembre de 2025 y principios de 2026, según ha informado en un comunicado.

La entidad contempla ampliar esta medida a otras zonas del país que también hayan sufrido daños significativos.

Con el fin de contribuir a la recuperación lo antes posible, el banco ha diseñado esta línea que permite financiar la reconstrucción, rehabilitación, reparación y adquisición de infraestructuras y bienes afectados, como viviendas, explotaciones agrícolas negocios locales y otros bienes personales.

Los afectados pueden solicitar la financiación preferente en cualquier oficina de Unicaja. Asimismo, la entidad pone a disposición de sus clientes toda la información necesaria para facilitar las gestiones correspondientes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Spotify presenta oficialmente Page Match y permitirá comprar libros físicos desde la aplicación

La empresa integra nuevas funciones en su plataforma para facilitar la sincronización de audiolibros con ejemplares impresos o digitales y fomentar la adquisición de obras en papel, ampliando así su presencia en el sector editorial internacional

Spotify presenta oficialmente Page Match

Sergio Peris-Mencheta dirige una obra "experimento" en el CDN, donde cada función cambia tras un sorteo inicial

El nuevo montaje teatral del Centro Dramático Nacional apuesta por la improvisación total, asignando personajes y música por azar cada noche, lo que da lugar a una historia romántica diferente con cada representación y numerosos retos interpretativos

Sergio Peris-Mencheta dirige una obra

Transportes ofrece a los sindicatos aumentar el empleo y las inversiones en el mantenimiento ferroviario

El Gobierno busca evitar el paro en el sector ferroviario proponiendo a los representantes laborales refuerzos en las dotaciones de Adif, más recursos para seguridad y mayor peso de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria en futuras operaciones

Transportes ofrece a los sindicatos

La borrasca "sin precedentes" deja miles de evacuados, localidades incomunicadas y una desaparecida en Málaga

Miles de personas han sido desalojadas en el sur de España, el transporte y las comunicaciones sufren fuertes alteraciones y las autoridades han emitido alertas de emergencia mientras continúa la búsqueda de una mujer desaparecida por el temporal

La borrasca "sin precedentes" deja

EEUU y Rusia acuerdan retomar el diálogo militar al máximo nivel cinco años después de suspenderlo

Altos mandos de Washington y Moscú vuelven a entablar comunicación directa tras años de silencio, en medio de esfuerzos internacionales en Emiratos Árabes Unidos para alcanzar una solución pacífica al conflicto y prevenir nuevas escaladas involuntarias

EEUU y Rusia acuerdan retomar