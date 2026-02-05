Unicaja activa una línea especial de financiación al 0% para apoyar a los afectados por las inundaciones

Unicaja ha habilitado una línea especial de financiación al 0% TAE para apoyar a los afectados en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura por las inundaciones ocasionadas por las borrascas registradas entre diciembre de 2025 y principios de 2026, según ha informado en un comunicado.

La entidad contempla ampliar esta medida a otras zonas del país que también hayan sufrido daños significativos.

Con el fin de contribuir a la recuperación lo antes posible, el banco ha diseñado esta línea que permite financiar la reconstrucción, rehabilitación, reparación y adquisición de infraestructuras y bienes afectados, como viviendas, explotaciones agrícolas negocios locales y otros bienes personales.

Los afectados pueden solicitar la financiación preferente en cualquier oficina de Unicaja. Asimismo, la entidad pone a disposición de sus clientes toda la información necesaria para facilitar las gestiones correspondientes.