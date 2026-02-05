Transportes ofrece a los sindicatos aumentar el empleo y las inversiones en el mantenimiento ferroviario

CCOO, uno de los sindicatos presentes en las negociaciones, ha destacado que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible propuso un refuerzo de personal en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), así como el otorgamiento de un papel más relevante a este organismo en el ámbito de la seguridad en futuras operaciones. Esta propuesta se enmarca en el contexto de las conversaciones entre el Gobierno y los representantes sindicales con el propósito de frenar la convocatoria de huelga prevista para los días 9, 10 y 11 de febrero, según reportó Europa Press.

De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, el Ministerio, bajo la dirección de Óscar Puente, ha ofrecido a los sindicatos ferroviarios diversas medidas que incluyen aumentar las plantillas de Adif encargadas del mantenimiento de las infraestructuras, junto con un incremento en las inversiones dedicadas a la seguridad ferroviaria. Estas ofertas buscan atender las demandas de los sindicatos para evitar la huelga convocada, la cual afectaría tanto a las principales empresas de pasajeros —Renfe, Iryo y Ouigo— como a cinco operadores de mercancías privados: Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail.

La segunda ronda de conversaciones entre el Ministerio y los sindicatos, consignada por Europa Press, tuvo lugar en Madrid el jueves por la mañana y concluyó poco antes de las 14:00 horas sin un pacto definitivo. Sin embargo, ambas partes acordaron celebrar una nueva reunión este viernes para continuar el diálogo. Los sindicatos participantes en este proceso son CCOO, UGT y Semaf, este último representando a los maquinistas. Según fuentes sindicales consultadas por Europa Press, cualquier medida que implique incrementos de gasto, como el aumento de plantillas o de inversiones en seguridad, requerirá de la aprobación del Ministerio de Hacienda.

Europa Press publicó que el jueves por la tarde se programó una reunión adicional de tipo técnico para profundizar en el debate sobre posibles reformas normativas en la AESF. Durante ese encuentro, se analizaría la viabilidad de actualizar regulaciones y adoptar nuevas normativas vinculadas a la seguridad en el sector ferroviario.

Semaf, por su parte, afirmó a Europa Press que, pese a que la segunda reunión permitió revisar en mayor detalle puntos específicos de sus reivindicaciones, aún consideran prematuro hablar de avances sustanciales o de un posible acuerdo. El sindicato remarcó que sus principales exigencias incluyen la adopción de cambios estructurales que refuercen la seguridad y calidad en el sistema ferroviario español, el incremento de plantillas y la reversión de la externalización de servicios que actualmente están en manos de empresas externas.

Según Europa Press, fuentes oficiales del Ministerio de Transportes han calificado los encuentros como positivos, subrayando la disposición al diálogo manifestada por las organizaciones sindicales. Dichos portavoces reiteraron la intención de continuar trabajando en busca de un acuerdo que evite los paros y minimice las afectaciones tanto en el transporte de pasajeros como en el de mercancías.

La convocatoria de huelga, impulsada por los sindicatos debido a la preocupación por la seguridad derivada de recientes accidentes en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), coincide con las demandas de detener la subcontratación de servicios y reforzar los recursos humanos y materiales disponibles en Adif y la propia AESF. Los paros, de concretarse, serían de jornada completa y alcanzarían a toda la red ferroviaria gestionada por las compañías mencionadas, según detalló Europa Press.

El proceso de negociación, recogido en las informaciones de Europa Press, refleja una fase activa de diálogo entre el Ministerio y los sindicatos, con nuevos encuentros agendados. La resolución de este choque de intereses se mantiene abierta y dependerá de la aprobación final por parte del Ministerio de Hacienda y de la capacidad de las partes para encontrar un terreno común en torno al fortalecimiento de la plantilla y la mejora de las condiciones de seguridad en el ámbito ferroviario español.