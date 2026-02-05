Suecia aprueba un paquete de 94 millones de euros destinados al sistema energético de Ucrania

Las estimaciones oficiales indican que desde principios de este año Ucrania ha perdido alrededor del 20% de su capacidad de producción energética, un dato que refleja el impacto de los ataques rusos contra infraestructuras clave y las graves consecuencias para la vida cotidiana de millones de personas. Ante este panorama, el gobierno de Suecia aprobó un paquete de ayuda por 1.000 millones de coronas suecas, equivalentes a unos 94 millones de euros, con la finalidad de apoyar directamente la reconstrucción y el fortalecimiento del sistema eléctrico ucraniano frente a la emergencia actual, según informó la cadena de televisión SVT.

De acuerdo con la información difundida por SVT y recogida en un comunicado oficial, el ministro sueco de Ayuda al Desarrollo y Comercio Exterior, Benjamin Dousa, detalló que Ucrania enfrenta una situación crítica debido a la ofensiva rusa, que ha afectado duramente el acceso a servicios básicos como electricidad, calefacción y agua potable en un contexto de bajas temperaturas. Dousa destacó: "Rusia ha absorbido aproximadamente una quinta parte de la producción energética de Ucrania", lamentando la magnitud de los daños sobre la infraestructura civil.

El paquete financiero aprobado por las autoridades suecas está diseñado para responder a las necesidades energéticas de Ucrania durante 2024. El objetivo principal es la inversión en plantas de generación eléctrica y otras medidas que incrementen la resistencia del suministro energético ante los continuos ataques militares. Este apoyo busca, según explicó Dousa y reportó SVT, mitigar las difíciles condiciones que atraviesa la población civil y paliar los efectos de los bombardeos sobre el sistema de abastecimiento energético.

Los recientes ataques perpetrados por las fuerzas rusas tuvieron un efecto directo en regiones sensibles como Kiev, Sumi, Járkov, Dnipropetrovsk, Odesa y Vínitsa, donde se registraron apagones y daños considerables a la infraestructura, consignó SVT. Como respuesta, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski advirtió el martes pasado sobre la necesidad de realizar "ajustes" en el equipo de negociación encargado de buscar un acuerdo de paz, subrayando el impacto inmediato de las agresiones y el deterioro progresivo de los servicios básicos.

Según publicó SVT, el envío de fondos suecos forma parte de los esfuerzos desplegados por la comunidad internacional para ayudar a Ucrania a mantener su sistema energético operativo mientras continúan los ataques rusos sobre instalaciones estratégicas. El deterioro de la infraestructura eléctrica y el consecuente corte de suministros han incrementado la vulnerabilidad de la población, que enfrenta condiciones invernales adversas con capacidad energética limitada.

El medio sueco SVT detalló que el dinero asignado por el gobierno escandinavo tiene como finalidad prioritaria la reconstrucción de plantas eléctricas y el fortalecimiento de otros puntos críticos dentro de la red energética nacional ucraniana. Las interrupciones constantes afectan no solo a la generación sino también a la distribución de electricidad, hecho que limita el acceso a la calefacción y compromete la operatividad de sistemas de agua y servicios sanitarios en varias ciudades.

El mensaje oficial de Benjamin Dousa difundido a través de redes sociales puntualizó que la ayuda aprobada pretende "paliar el sufrimiento que dejan los bombardeos rusos para la población civil". La decisión se enmarca en una política de apoyo continuado de Suecia a Ucrania desde el inicio del conflicto, con especial énfasis en el resguardo de la infraestructura básica y en minimizar las consecuencias humanitarias derivadas de los ataques dirigidos sobre redes de energía.

SVT reportó también que las autoridades ucranianas se esfuerzan por restaurar la capacidad eléctrica dañada, mientras la persistencia de los ataques rusos genera incertidumbre sobre la estabilidad del suministro durante los meses más fríos. El apoyo financiero internacional, como el aprobado por Suecia, procura brindar recursos inmediatos para acelerar la reparación de las infraestructuras destruidas o dañadas, y para adaptar la red a las exigencias del contexto bélico actual.

El despliegue de estos fondos, según informaciones recopiladas por SVT, tendrá repercusiones directas en la capacidad del país para resistir nuevos ataques y para reducir el impacto humanitario asociado a los cortes de energía y servicios básicos. Las autoridades ucranianas han señalado la urgencia de contar con apoyo logístico y financiero externo para evitar el colapso del sistema eléctrico nacional ante la escala y la frecuencia de los bombardeos.

Las medidas impulsadas por el gobierno sueco también buscan incentivar que otros países refuercen sus contribuciones a la protección de la infraestructura energética de Ucrania. Ante el agravamiento de la emergencia, la financiación aprobada se traducirá en proyectos concretos durante las próximas semanas, con el reto de restaurar cuanto antes la normalidad en las ciudades más golpeadas por los recientes apagones y daños generalizados.