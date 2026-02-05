Maersk ganó un 55% menos en 2025 por la bajada de tarifas y avisa del impacto de la reapertura del mar Rojo

La multinacional danesa AP Moller-Maersk anunció la eliminación de aproximadamente 1.000 empleos corporativos, lo que representa cerca del 15% de sus puestos en dicho segmento, con el objetivo de reducir sus costes generales y simplificar su estructura organizativa. Esta decisión responde al complejo entorno económico y a la presión sobre los ingresos del sector naviero, marcado por un exceso de capacidad global y por las incertidumbres resultantes de la reapertura gradual de la ruta comercial del mar Rojo. Según reportó el medio, la compañía también informó una disminución significativa en sus ganancias y advirtió sobre posibles impactos adicionales en sus resultados para 2026.

De acuerdo con la información publicada por el conglomerado, Maersk registró en 2025 un beneficio neto atribuido de 2.725 millones de dólares (2.306 millones de euros), una cifra que representa una caída del 55,4% respecto al año anterior. El descenso estuvo relacionado principalmente con la reducción de tarifas de flete ocasionada por el exceso de capacidad en la industria marítima, según detalló la empresa, y con la presión a la baja ejercida sobre el mercado por la coyuntura internacional. El contexto de incertidumbre, especialmente vinculado al tráfico en el mar Rojo, y los menores ingresos de su negocio principal, condicionaron los resultados de la compañía.

Maersk tuvo en el cuarto trimestre de 2025 una pérdida de 70 millones de dólares (59 millones de euros), una situación que contrasta con el beneficio de 2.085 millones de dólares (1.765 millones de euros) en el mismo periodo de 2024, según consignó el medio. En términos de facturación total, la compañía alcanzó en todo 2025 unos ingresos de 53.988 millones de dólares (45.690 millones de euros), lo que supone un decremento del 2,7% respecto al año precedente. Entre octubre y diciembre, la facturación descendió un 8,6%, situándose en 13.331 millones de dólares (11.282 millones de euros).

La división de transporte marítimo de mercancías, principal motor del conglomerado, experimentó una reducción anual de ingresos del 6,4%, llegando a 34.975 millones de dólares (29.599 millones de euros). Mientras tanto, el negocio de logística mostró un avance modesto del 1,2%, con una facturación de 15.103 millones de dólares (12.782 millones de euros), y la división de terminales reportó un aumento significativo del 19,6%, hasta alcanzar 5.339 millones de dólares (4.518 millones de euros). A pesar de estos movimientos en sus distintas divisiones, la tendencia general del grupo reflejó los impactos negativos derivados de la sobreoferta y de la inestabilidad geopolítica en rutas comerciales clave.

De acuerdo con declaraciones atribuidas por el medio al consejero delegado Vincent Clerc, el ejercicio financiero puso de manifiesto la necesidad de fortalecer y actualizar las cadenas de suministro globales y las infraestructuras críticas, elementos clave en la estrategia corporativa de Maersk. El consejo de administración propondrá en la próxima junta general anual un dividendo de 480 coronas danesas por acción, lo que equivale a una tasa de distribución del 40%, en línea con lo repartido el año anterior. Además, el órgano directivo planea iniciar un programa de recompra de acciones por un máximo de 6.300 millones de coronas danesas (843 millones de euros), a implementarse en un periodo de 12 meses.

Respecto a las perspectivas para el futuro, la firma danesa anticipó un incremento en el volumen global de contenedores que oscilaría entre el 2% y el 4% en 2026. Maersk espera alcanzar un Ebitda subyacente para ese ejercicio en un rango de 4.500 a 7.000 millones de dólares (3.808 a 5.924 millones de euros), y proyecta un gasto de capital para el periodo 2026-27 de entre 10.000 y 11.000 millones de dólares (8.463 y 9.310 millones de euros). Estas cifras reflejan tanto el exceso de capacidad que persiste en el sector como los posibles escenarios vinculados a una reapertura progresiva del mar Rojo. La empresa incluyó en sus previsiones el efecto del cambio en la vida útil estimada de sus buques, que pasará de 20 a 25 años a partir del 1 de enero de 2026. Este ajuste reducirá la depreciación anual en aproximadamente 700 millones de dólares (592 millones de euros).

Maersk experimentó una depreciación notable en sus acciones, que este jueves llegaron a perder hasta un 8,2%, lo que redujo el avance acumulado desde comienzos de 2026 a poco más del 2%. Según reportó el medio, la respuesta bursátil puso de manifiesto la inquietud inversora ante los desafíos operativos y de competencia afrontados por la empresa.

Para gestionar estos retos, la compañía llevará a cabo una serie de ajustes en su estructura. Entre las principales medidas figura la reducción de costes corporativos en 180 millones de dólares (152 millones de euros) anuales, que implica la supresión de unos 1.000 puestos dentro de un total aproximado de 6.000 en el área corporativa. El conjunto de iniciativas forma parte de los esfuerzos de Maersk por mejorar su productividad y eficiencia operativa.

La estrategia de reorganización incluye la reagrupación de la cartera de productos de Logística y Servicios en tres subsegmentos: Terrestre, Transporte y Soluciones. Según informó la empresa, la gestión de los productos terrestres se realizará a nivel local en cada país, mientras que las áreas de Transporte y Soluciones funcionarán como organizaciones globales de productos. En el marco de estos cambios, Narin Phol, actual responsable de Logística y Servicios, asumirá el liderazgo del segmento de Soluciones y Christoph Hemmann, hasta ahora al frente de Productos Aéreos y LCL, dirigirá el área de Transporte.

El medio detalló que la multinacional enfrenta el reto de adaptarse a un entorno global donde las cadenas logísticas requieren mayor resiliencia y adaptabilidad, y en el que la sobrecapacidad del sector impone presiones significativas sobre la rentabilidad. La empresa danesa persigue con estos ajustes mantener su competitividad y reforzar sus operaciones, en un contexto marcado por los efectos de la volatilidad internacional y las transformaciones que sacuden al transporte marítimo de mercancías.