Agencias

Las protestas por Mercosur inspiran el meco del 'Entroido' de Santiago, que contará con festejos desde este sábado

Guardar

Las protestas del sector agroganadero por el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, cuyas tractoradas han cortado carreteras, han inspirado la figura del meco de Santiago de Compostela este año, que recorrerá el 14 de febrero las calles de la ciudad para quedar instalado en el Pazo de Bendaña hasta el miércoles 18, cuando será quemado en la Praza Roxa.

Esta figura será la encargada de "abrir, presidir y cerrar" los días centrales de los festejos; aunque estos se extenderán realmente del durante todo el mes. Arrancarán este sábado, día 7, con el 'Entroido' de los Xenerais da Ulla de la parroquia de Marrozos y finalizarán el sábado 28, con las celebraciones del barrio de Sar.

La concejala de Fiestas, Pilar Lueiro, ha presentado el programa completo este jueves en una rueda de prensa, donde ha celebrado esta época como la "más divertida e irreverente" del año. Le han acompañado el creador del meco, José Manuel Méndez, y representantes del Coro da Ra, conjunto con más de 30 años de historia que se encargará de dar el pregón.

El desfile del sábado 14, que dará el pistoletazo de salida a los días centrales de las fiestas, saldrá de la Praza de Cervantes a las 20.00 horas, y llegará al Obradoiro para la lectura del pregón. Según ha adelantado el director de la agrupación, Ramón Bermejo, mezclarán intervenciones propias del coro con un pregón como corresponde al 'Entroido' "reivindicativo, gamberro e transgresor".

El festival infantil del domingo 15 hará de antesala del gran desfile, que se celebrará el martes 17. Saldrá de la Avenida de Ferrol a las 17.30 horas y finalizará a las 20.00 con la actuación de la Charanga Ardores en la Sala Capitol, que también acogerá la entrega de premios.

Al día siguiente, cierre de las jornadas centrales, una comitiva fúnebre llevará al meco a la Praza do Toural y, a continuación, a la Praza Roxa, donde se realizará la tradicional quema de esta figura a las 21.00 horas.

UN 'ME(R)COSUR' "SENTADO EN GALICIA"

El meco, representado por un cerdo --como es habitual--, está vestido de etiqueta con los colores de Mercosur y porta un cartel en el que se lee 'Me(r)cosur', que juega con ambas palabras. "Está sentado en Galicia y aplastándola", ha descrito la concejala de Fiestas.

Su creador, José Manuel Méndez, ha relatado que, en un primer momento pensó en dedicárselo a Donald Trump, pero después cambió de idea para representar algo que tuviese un mayor vínculo con Galicia. De ahí salió esta particular idea, pegada a la actualidad y que también incluye una tractorada a sus pies: "En las calles es donde más se ve el posible impacto con las protestas".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Fundación La Caixa y Fundación ISS 'Una Sonrisa Más' acuerdan apoyar la ganadería de Perú

Un convenio entre organizaciones sociales refuerza la producción de lácteos en Ocongate, Cusco, beneficiando a familias lideradas por mujeres y jóvenes, con recursos destinados a mejorar ingresos, impulsar el empleo y fortalecer el mercado local, según anunciaron las entidades involucradas

Fundación La Caixa y Fundación

Rusia expulsa a un diplomático alemán en Moscú después de que Berlín echara a un representante ruso

Moscú responde a la reciente medida germana y declara persona 'non grata' a un miembro de la delegación europea, alegando motivos infundados de espionaje por parte de Alemania y acusando a Berlín de fomentar una atmósfera de desconfianza

Rusia expulsa a un diplomático

EEUU asegura que quiere "mantener límites" a los arsenales nucleares tras la expiración del Nuevo START

Altos funcionarios estadounidenses subrayan el compromiso de buscar acuerdos internacionales frente al fin del tratado estratégico con Rusia, mientras Beijing rechaza integrarse al diálogo y expertos alertan sobre el incremento de riesgos globales según Naciones Unidas

EEUU asegura que quiere "mantener

Alcalde de Móstoles defiende su inocencia y asegura que se ha construido un relato que "no corresponde con la realidad"

El regidor asegura que la denuncia publicada no implica una acción judicial ni exige su dimisión, argumenta que el caso está archivado en instancias internas y sostiene que una noticia no basta para tomar medidas según ha declarado ante la prensa

Alcalde de Móstoles defiende su

El PSOE lleva al Congreso una iniciativa reivindicando la legalidad internacional frente a la política exterior de Trump

El PSOE lleva al Congreso