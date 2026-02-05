Las protestas por Mercosur inspiran el meco del 'Entroido' de Santiago, que contará con festejos desde este sábado

Las protestas del sector agroganadero por el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, cuyas tractoradas han cortado carreteras, han inspirado la figura del meco de Santiago de Compostela este año, que recorrerá el 14 de febrero las calles de la ciudad para quedar instalado en el Pazo de Bendaña hasta el miércoles 18, cuando será quemado en la Praza Roxa.

Esta figura será la encargada de "abrir, presidir y cerrar" los días centrales de los festejos; aunque estos se extenderán realmente del durante todo el mes. Arrancarán este sábado, día 7, con el 'Entroido' de los Xenerais da Ulla de la parroquia de Marrozos y finalizarán el sábado 28, con las celebraciones del barrio de Sar.

La concejala de Fiestas, Pilar Lueiro, ha presentado el programa completo este jueves en una rueda de prensa, donde ha celebrado esta época como la "más divertida e irreverente" del año. Le han acompañado el creador del meco, José Manuel Méndez, y representantes del Coro da Ra, conjunto con más de 30 años de historia que se encargará de dar el pregón.

El desfile del sábado 14, que dará el pistoletazo de salida a los días centrales de las fiestas, saldrá de la Praza de Cervantes a las 20.00 horas, y llegará al Obradoiro para la lectura del pregón. Según ha adelantado el director de la agrupación, Ramón Bermejo, mezclarán intervenciones propias del coro con un pregón como corresponde al 'Entroido' "reivindicativo, gamberro e transgresor".

El festival infantil del domingo 15 hará de antesala del gran desfile, que se celebrará el martes 17. Saldrá de la Avenida de Ferrol a las 17.30 horas y finalizará a las 20.00 con la actuación de la Charanga Ardores en la Sala Capitol, que también acogerá la entrega de premios.

Al día siguiente, cierre de las jornadas centrales, una comitiva fúnebre llevará al meco a la Praza do Toural y, a continuación, a la Praza Roxa, donde se realizará la tradicional quema de esta figura a las 21.00 horas.

UN 'ME(R)COSUR' "SENTADO EN GALICIA"

El meco, representado por un cerdo --como es habitual--, está vestido de etiqueta con los colores de Mercosur y porta un cartel en el que se lee 'Me(r)cosur', que juega con ambas palabras. "Está sentado en Galicia y aplastándola", ha descrito la concejala de Fiestas.

Su creador, José Manuel Méndez, ha relatado que, en un primer momento pensó en dedicárselo a Donald Trump, pero después cambió de idea para representar algo que tuviese un mayor vínculo con Galicia. De ahí salió esta particular idea, pegada a la actualidad y que también incluye una tractorada a sus pies: "En las calles es donde más se ve el posible impacto con las protestas".