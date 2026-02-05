La Reina Letizia rescata su blazer de cuadros Príncipe de Gales más versátil

Nuevo compromiso para la Reina Letizia, que después de su aplaudido discurso este miércoles con motivo del Día Mundial contra el Cáncer apelando a la empatía y a la humanización en los pacientes oncológicos mostrándoles un apoyo integral, ha presidido junto al Rey Felipe VI la III reunión anual del Real Patronato de la Galería de las Colecciones Reales tras la inauguración de la Galería de las Colecciones Reales en el Palacio Real en el verano de 2023.

Una cita muy especial en la que sus Majestades han coincidido con diferentes personalidades que forman parte del Patronato -un instrumento para impulsar la colaboración público-privada en la gestión del rico legado cultural que gestiona Patrimonio Nacional-, como la hija del recordado marqués de Griñón, Carlos Falcó, Xandra Falcó, la escritora Carme Riera, o la presidenta de Inditex, Marta Ortega, que ha derrochado elegancia con un look 'effortess chic', confirmando por qué está considerada uno de los referentes de estilo en la actualidad.

Un reencuentro entre la 'reina de la moda' y la Monarca en el que Doña Letizia ha apostado por un outfit en clave 'working girl', rescatando una de sus americanas más versátiles y dándole una segunda vida siguiendo las tendencias 'street style' de la temporada.

Se trata de una blazer con estampado Príncipe de Gales de Carolina Herrera que estrenó en plena pandemia del Covid, en mayo de 2020, que destaca por conjugar con maestría hilos rojos, negros y blancos sobre el fondo de cuadros grisáceo, logrando un juego óptico de lo más favorecedor al combinar a la perfección con el top de punto rojo de cuello redondo que ha elegido para elevar la chaqueta. Ha completado su estilismo con unos pantalones negros de pinzas ligeramente acampanados en el bajo, y unos botines de tacón sensato al tono.

Una apuesta sobria y sin estridencias, pero también de lo más acertada y favorecedora para una reunión de trabajo, convirtiéndose en pura inspiración cuando no sabemos qué ponernos para ir a la oficina.