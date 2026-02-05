Agencias

La Reina Letizia rescata su blazer de cuadros Príncipe de Gales más versátil

Guardar

Nuevo compromiso para la Reina Letizia, que después de su aplaudido discurso este miércoles con motivo del Día Mundial contra el Cáncer apelando a la empatía y a la humanización en los pacientes oncológicos mostrándoles un apoyo integral, ha presidido junto al Rey Felipe VI la III reunión anual del Real Patronato de la Galería de las Colecciones Reales tras la inauguración de la Galería de las Colecciones Reales en el Palacio Real en el verano de 2023.

Una cita muy especial en la que sus Majestades han coincidido con diferentes personalidades que forman parte del Patronato -un instrumento para impulsar la colaboración público-privada en la gestión del rico legado cultural que gestiona Patrimonio Nacional-, como la hija del recordado marqués de Griñón, Carlos Falcó, Xandra Falcó, la escritora Carme Riera, o la presidenta de Inditex, Marta Ortega, que ha derrochado elegancia con un look 'effortess chic', confirmando por qué está considerada uno de los referentes de estilo en la actualidad.

Un reencuentro entre la 'reina de la moda' y la Monarca en el que Doña Letizia ha apostado por un outfit en clave 'working girl', rescatando una de sus americanas más versátiles y dándole una segunda vida siguiendo las tendencias 'street style' de la temporada.

Se trata de una blazer con estampado Príncipe de Gales de Carolina Herrera que estrenó en plena pandemia del Covid, en mayo de 2020, que destaca por conjugar con maestría hilos rojos, negros y blancos sobre el fondo de cuadros grisáceo, logrando un juego óptico de lo más favorecedor al combinar a la perfección con el top de punto rojo de cuello redondo que ha elegido para elevar la chaqueta. Ha completado su estilismo con unos pantalones negros de pinzas ligeramente acampanados en el bajo, y unos botines de tacón sensato al tono.

Una apuesta sobria y sin estridencias, pero también de lo más acertada y favorecedora para una reunión de trabajo, convirtiéndose en pura inspiración cuando no sabemos qué ponernos para ir a la oficina.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Premier Padel y Art Basel Qatar hacen arte con una pista de pádel

Una singular instalación de pádel diseñada por Sébastien Boileau, presentada en Doha durante Art Basel, fusiona deporte y arte con la presencia de figuras internacionales y será donada posteriormente al Shafallah Center for Persons with Disabilities

Premier Padel y Art Basel

El Govern balear continúa con los trámites para crear el registro de objetores al aborto

El área de Salud avanza con la elaboración de un decreto cuyo plazo de exposición pública concluye este mes, garantizando la confidencialidad del listado mientras se asegura el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en hospitales públicos

El Govern balear continúa con

El TJUE tumba la decisión de la Eurocámara de suspender la inmunidad de Puigdemont y cuestiona su imparcialidad

El fallo del máximo tribunal europeo acepta el recurso de Puigdemont, Comín y Ponsatí, concluye que la selección del ponente vulneró normas clave de imparcialidad en el proceso e invalida las medidas tomadas en la legislatura anterior

El TJUE tumba la decisión

Volvo Cars cae un 22% en Bolsa tras perder 282 millones de euros en 2025 por los aranceles de EE.UU.

El retroceso de la compañía sueca refleja el impacto negativo de las pérdidas millonarias esperadas para 2025, atribuidas a obstáculos regulatorios, baja demanda y tensiones comerciales, factores que debilitaron notablemente las ventas y el margen operativo

Volvo Cars cae un 22%

Maersk ganó un 55% menos en 2025 por la bajada de tarifas y avisa del impacto de la reapertura del mar Rojo

La compañía danesa prevé recortes de empleo, menores resultados y ajustes de estructura tras registrar una fuerte caída de ganancias, afectada por una sobreoferta de capacidad, menores ingresos y las incertidumbres derivadas del conflicto en el mar Rojo

Maersk ganó un 55% menos