La Clínica Universidad de Navarra destaca los beneficios de la gammagrafía avanzada en el dolor de columna

En el estudio efectuado con cerca de doscientos pacientes con dolor axial, médicos de la Clínica Universidad de Navarra documentaron que la gammagrafía SPECT/CT ósea posibilita descubrir más casos de artropatía facetaria que la resonancia magnética y aumenta la eficacia de las infiltraciones cuando se sirven de imágenes metabólicas como guía. Estos resultados, publicados en la revista ‘European Spine Journal’, marcan un avance en el diagnóstico de dolencias vertebrales complejas, especialmente en situaciones donde la causa resulta incierta. El Centro explicó que la gammacámara, recientemente incorporada en el Servicio de Medicina Nuclear e implementada en conjunto con Neurocirugía, Traumatología y el Área del Dolor, brinda la capacidad de realizar estudios tridimensionales que aportan una sensibilidad metabólica elevada para todo el organismo.

Según reportó la Clínica Universidad de Navarra, la tecnología SPECT/CT constituye un complemento relevante frente a técnicas como la resonancia magnética, sobre todo en los casos donde los signos radiológicos no coinciden con el cuadro clínico de los pacientes. Después de analizar los resultados obtenidos en más de mil casos, la institución identificó que estas imágenes aportan ventajas notables en la localización de los denominados “generadores del dolor” en cuadros degenerativos complejos que afectan la columna. El director del Servicio de Medicina Nuclear, Javier Arbizu, señaló que la experiencia acumulada avala el aporte de la gammagrafía avanzada, especialmente cuando los métodos radiológicos convencionales no explican el origen de las molestias.

El medio European Spine Journal difundió los detalles de esta investigación, liderada por los especialistas Juan José Rosales y Marta Romera, quienes comprobaron que la integración de información metabólica con imágenes estructurales mejora el proceso diagnóstico y optimiza el abordaje terapéutico. En su trabajo, demostraron que SPECT/CT identifica focos inflamatorios no detectados por otras técnicas y permite guiar infiltraciones de manera más precisa.

La Clínica Universidad de Navarra destacó la utilidad de este enfoque en pacientes que exhiben síntomas compatibles con dolor lumbar o cervical, pero cuya etiología permanece incierta después de exploraciones mediante resonancia magnética o tomografía computarizada (TAC). Las evaluaciones metabólicas que ofrece la nueva tecnología detectan alteraciones en el metabolismo óseo y localizan zonas inflamatorias no visibles de otro modo, lo que facilita la toma de decisiones clínicas personalizadas tanto para tratamientos conservadores como para posibles intervenciones quirúrgicas. El director del Departamento de Neurocirugía, Víctor Rodrigo, mencionó que, ante la dificultad para identificar la fuente del dolor con pruebas tradicionales, el SPECT/CT permite delimitar el nivel vertebral implicado, con repercusiones relevantes en el manejo de infiltraciones y en algunos casos, en la indicación de cirugía.

La experiencia descrita por la Clínica Universidad de Navarra también resalta la utilidad del SPECT/CT en pacientes sometidos a cirugía ortopédica y en el área de traumatología cuando existen múltiples focos degenerativos. Matías Alfonso, especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología, resaltó que, al presentarse distintas lesiones vertebrales, la gammagrafía avanzada ayuda a determinar de forma más precisa la procedencia de las molestias y a seleccionar la mejor intervención.

Otra de las conclusiones del estudio refiere que el uso de imágenes metabólicas para guiar infiltraciones intracolumnares da como resultado tasas de respuesta clínica por encima del 90 por ciento entre las personas que no habían recibido tratamientos previos. Además, según la publicación en European Spine Journal, este porcentaje aumenta la eficacia terapéutica en pacientes que ya se sometieron a abordajes convencionales sin éxito previo.

Más allá de su impacto en el tratamiento del dolor vertebral, la Clínica Universidad de Navarra añadió que la gammacámara abre nuevas perspectivas en otras áreas de la medicina. Entre las líneas de aplicación emergentes se encuentran la teragnosis, que combina diagnóstico y tratamiento dirigido utilizando dosimetría personalizada en tumores, el desarrollo de estudios cardiológicos con tiempos de exploración más breves y la evaluación funcional de órganos como el hígado y los pulmones, según informó la institución. Así, la introducción de esta tecnología ha permitido su uso conjunto con otros departamentos clínicos, fortaleciendo estrategias de trabajo multidisciplinares.

La clínica reafirmó en el medio European Spine Journal que esta estrategia diagnóstica, al basarse en la combinación de sensibilidad metabólica y precisión anatómica, representa un aporte significativo frente a la complejidad diagnóstica que caracteriza las enfermedades degenerativas columnarias donde otras técnicas no ofrecen respuestas concluyentes.